İsviçre’de “Putin’in sevgilisini sınır dışı edelim” kampanyasına 63 bin imza geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sevgilisi olduğu iddia edilen 38 yaşındaki jimnastikçi Alina Kabaeva'nın İsviçre'den sınır dışı edilmesi için 63 bin imza toplandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in sevgilisi olduğu iddia edilen ve İsviçre’de saklandığı iddia edilen Olimpiyat sporcusu Alina Kabaeva’nın sınır dışı edilmesi için İsviçre halkı harekete geçti.

Bir süredir tepki çeken Kabaeva’nın ülkeden sınır dışı edilerek Rusya’ya gönderilmesi çağrısında bulunan İsviçre halkı bir imza kampanyası başlattı. Putin’in sevgilisi ve dört çocuğunun annesi olduğu iddia edilen 38 yaşındaki Kabaeva’nın Rusya’ya iade edilmesi için bu ayın başında başlayan imza kampanyasında şu ana kadar 63 binden fazla imza tıplandığı belirtildi.

Rusya, Belarus ve Ukrayna’da yaşayanların, İsviçreli yetkililere yönelik “Kabaeva’yı sınır dışı edin” çağrısının ardından başlayan kampanya açıklamasında, “Putin’in en sevdiği eşini sınır dışı edin. Eva Braun’un Führer’le buluşmasının zamanı geldi. Savaşın devam etmesine rağmen İsviçre, Putin rejiminin bir ortağını ağırlamaya devam ediyor” denildi. Metinde Putin ile Adolf Hitler arasındaki benzerlikler de yer aldı.

HENÜZ YAPTIRIM UYGULANMADI

İngiltere, Putin'in gizli ortağı ve kız arkadaşı olmasının yanı sıra, Kremlin yanlısı medya devi National Media Group'un yönetim kurulu başkanı olan Kabaeva'ya şimdiye kadar herhangi bir yaptırım uygulamadı.

Putin ve Kabaeva’nın yıllardır birlikte olduğuna dair birçok haber kamuoyuna yansıyor. İkili, daha önce birkaç kez birlikte görüntülendi. Olimpiyat atletinin alyans taktığına dair birçok iddia ortaya atılırken, ikilinin resmi bir evlilik kaydı bulunmuyor.

Rusya'da Putin'e karşı muhalefet lideri partisi Alexei Navalny tarafından kurulan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ile yürütülen soruşturmalar, birkaç Rus oligarkın Kabaeva'nın ailesine açıklanamaz bir şekilde mülk, para ve değerli varlıkları hediye ettiğini ortaya çıkarmıştı.

2 OLİMPİYAT MADALYASI VAR

Putin'in kendinden 31 yaş küçük sevgilisi Kabaeva’nın emrinde bir Maybach limuzin filosu olduğu ve Moskova’daki seyahatlerinde üst düzey güvenlikler tarafından korunduğu biliniyor.

Kabaeva, 2 Olimpiyat madalyası, 14 Dünya Şampiyonası madalyası ve 25 Avrupa Şampiyonası madalyası ile ritmik jimnastik tarihinin en madalyalı jimnastikçilerinden biri olarak tanınıyor. Sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Kabayeva, Putin'in partisinden milletvekili seçilmişti.

Birçok Rus, Putin’in iki yetişkin kızının annesi olan 62 yaşındaki eski First Lady Lyudmila ile evliliğinin dağılmasının nedeni olarak Kabaeva’yı görmüştü.

Putin’in iyi ilişkiler sürdürdüğü komşu ülke Belarus’un lideri Alexander Lukashenko, Putin’in boşanma kararının Kabaeva’nın ‘cumhurbaşkanına baskı yapması’ nedeniyle çıktığını ima etmişti.

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