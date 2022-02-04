Kamerayı çalan papağan, uçuş anlarını kaydetti

Yeni Zelanda’da bir papağan çaldığı aksiyon kamerası ile uçuşunu filme aldı.

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Yeni Zelanda'da Kea cinsi papağan çaldığı aksiyon kamerası ile Fiordland bölgesi üzerindeki uçuşunu filme aldı.

Söz konusu kamerayı kuşları kaydetmek için dışarı koyulduğu sırada çalan papağanın çektiği görüntüler ise Alex Verheul tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu.

Meraklı olmaları ile ünlenen Kea cinsi papağanların, insanlardan cüzdan, mücevher ve gibi eşyaları çaldıkları biliniyor.