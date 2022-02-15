Kanada’da Acil Durumlar Yasası ilk kez yürürlüğe kondu

Aşı zorunluluğu karşıtı eylemlerle sarsılan Kanada'da federal hükümete düzeni yeniden sağlamak için geniş yetkiler veren Acil Durumlar Yasası yürürlüğe kondu.

Sozcu.com.tr

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülke tarihinde ilk kez federal hükümete corona virüsü kısıtlamalarına karşı devam eden protestoları bastırmasını için geçici yetkiler veren Acil Durum Yasası’nı yürürlüğe koyduğunu duyurdu.

Hükümet yetkilileriyle basın toplantısı düzenleyen Trudeau, “Bu artık hükümet politikasına karşı yasal bir protesto değil, yasadışı bir işgaldir. İnsanların eve gitme zamanı geldi” diye konuştu.

Federal hükümete finans kurumlarının yasa dışı ablukaları finanse etmek ya da desteklemek için kullanılmasını yasaklama izni de veren yasayla ilgili Trudeau, “Bu değişiklikleri yapıyoruz çünkü bu platformların Kanada ekonomisine zarar veren yasa dışı ablukaları ve faaliyetleri desteklemek için kullanıldığını biliyoruz” dedi.

Trudeau, federal yetkilerin, insanların şehrin merkezinde yasadışı bir şekilde toplanmasını yasaklamak ve bölgedeki çekici şirketlerine protestolarda kullanılan büyük kulelerin kaldırılmasına yardım etme talimatı vermek için kullanılacağını söylerken, orduyu sokaklara konuşlandırma planları olmadığını aktardı.

ESKİ YASA REHİNE KRİZİNDE KULLANILMIŞTI

Acil Durumlar Yasası ayrıca hükümete sınır kapıları ve havaalanları gibi kritik alanları belirleyip güvenlik altına alma yetkisi veriyor.

Kanada'da 1980’lere kadar Savaş Tedbirleri Yasası olarak bilinen yasa, 1988’de Acil Durumlar Yasası adını aldı. Savaş Tedbirleri Yasası, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında ve en son 1970 yılında dönemin başbakanı Pierre Elliott Trudeau tarafından Quebec'te yaşanan rehine krizinde kullanılmıştı.

Acil Durumlar Yasası, değişen haliyle bugüne kadar hiç uygulanmamıştı. Federal düzeyde olağanüstü hal uygulaması anlamına da gelen Acil Durumlar Yasası, ulusal bir acil durumu, “Kanadalıların yaşamlarını, sağlıklarını veya güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan ve sınır değerlerini aşacak şekilde geçici bir acil ve kritik durum” olarak nitelendiriyor.

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15.02.2022 10:16:06 TSI

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