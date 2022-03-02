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Kent merkezine bombaların yağdığı Harkov’daki yıkım kameralarda

Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentindeki saldırılarının ardından meydana gelen yıkım görüntülendi.

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Kent merkezine bombaların yağdığı Harkov’daki yıkım kameralarda

Rusya, Ukrayna’nın Harkov kentine saldırılarını sürdürüyor. Kamu binaları ve apartmanların hedefi alındığı Harkov'daki yıkım görüntülendi.

Ukrayna Devlet Acil Servisi Şefi Yevhen Vasylenko yaptığı açıklamada, “Düşman roketleri kentin merkezini vurdu. Kent meclisi, yüksek binalar ve apartmanlarda çalışıyor. Şuan küçük bir çocuğu kurtarmaya çalışıyoruz” dedi.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov bu sabah yaptığı açıklamada, Harkov'da yerleşim yerlerine ve kamu binalarına düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 21 kişinin öldüğünü, 112 kişinin de yaralandığını söylemişti.

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