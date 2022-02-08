Kuveyt ve İsrail arasında ‘film’ gerilimi: Gal Gadot oynadığı için yasakladılar

Kuveyt, ünlü aktris Gal Gadot'un rol aldığı Nil'de Ölüm'ün (Death on the Nile) filminin gösteriminin yasaklandığını duyurdu.

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Agatha Christie’nin kült eserlerinden Nil’de Ölüm bu cuma vizyona girmeye hazırlanıyor. Başrolünü İsrailli aktris Gal Gadot’un üstlendiği filmin Kuveyt’te gösterimi yasaklandı. Gerekçe olarak ise Gal Gadot’un İsrail ordusuna hizmet etmesi gösterildi.

Kuveyt’teki Al-Qabas gazetesinin haberine göre, film sosyal medyadan gelen talepler üzerine yasaklandı. Ülkede

Kuveyt, Agatha Christie’nin Nil’de Ölümü’nün yeni bir film uyarlamasını İsrailli aktris Gal Gadot’u canlandırdığı için yasaklayacak.

İKİ YIL ASKERLİK HİZMETİ YAPTI

Kuveyt’in Al-Qabas gazetesinin haberine göre, filmi yasaklama kararı sosyal medyadan gelen talepler üzerine alındı. Ülkedeki bir yetkili, ‘Siyonist işgal ordusunda eski bir askerin’ oynadığı bir filme izin verilmeyeceğini söyledi.

Eski bir İsrail Güzeli olan Gadot, oyunculuk kariyerine başlamadan önce zorunlu iki yıllık askerlik hizmetini İsrail’de yaptı. İsrail’de kadınlar da erkekler gibi zorunlu askerlik hizmeti yapıyor.

Kuveyt’teki sosyal medya kullanıcıları da onun İsrail ordusunu öven söylemlerini ve 2014’te Gazze’deki savaş sırasında Hamas’ı eleştirmesine tepki gösterdi. Savaşta çoğunluğu sivil olan 2 bin 251 Filistinli ve 74 İsrailli hayatını kaybetmişti.

Gadot ise savaş sırasında İsrail ordusunu överken, “Hamas’ın gerçekleştirdiği korkunç eylemlere karşı ülkemi korumak için hayatlarını riske atan” İsrail askerlerine dualar gönderdi.

Kuveyt, İsrail ile barış anlaşmaları imzalayan Körfez komşuları Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in aksine ilişkileri normalleştirmeye şiddetle karşı çıkıyor ve uzun süredir Filistin davasının destekçisi olarak ilk sıralarda yer alıyor.

Gadot, Lübnan ve Katar da dahil olmak üzere bazı Arap ülkelerinde de yasaklanan 2017 Hollywood gişe rekorları kıran ‘Wonder Woman’daki başrol rolüyle tanınıyor.

Gadot, daha önce de Antik Mısır’ın son Helenistik kraliçesi güzelliğiyle bilinen Kleopatra rolünü canlandıracağı haberleriyle gündeme gelmişti. Birçok isim, İsrailli bir beyaz yıldızın Kleopatra’yı canlandıracak olmasını eleştirmişti.

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