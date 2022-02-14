Macaristan’ın köpek adayları, Orban’a karşı yarışacak

Macaristan İki Kuyruklu Köpek Partisi, nisanda yapılacak parlamento seçimlerinde iki köpeği aday gösterdi. Partinin 87 adayı arasında yer alan bulldog cinsi Huba ve labrador Rado’nun sloganı “Ayağa Kalk ve Bana Oy Ver”.

Sozcu.com.tr

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Macaristan'da 12 yıllık iktidarının en zorlu seçim yarışıyla karşı karşıya olan aşırı sağcı Başbakan Viktor Orban'ın iki dikkat çeken dört ayaklı rakibi var: Rado ve Huba.

2006'da şaka amacıyla kurulan Macaristan İki Kuyruklu Köpek Partisi (MKKP), nisanda yapılacak parlamento seçimleri için iki köpeği aday gösterdi.

MKKP'nin 87 adayı arasında yer alan bulldog cinsi Huba ve labrador cinsi Rado'nun sloganları “Ayağa Kalk ve Bana Oy Ver”.

Ücretsiz bira, sonsuz yaşam ve Mars'ta Macar lokantaları gibi ilginç vaatleri olan MKKP'nin başa baş geçmesi beklenen seçimde kritik bir rol oynayabileceği belirtiliyor. Anketlere göre sosyal medya kampanyasıyla dikkat çeken partinin oy oranı yüzde 4'ü bulabilir. Bu durum, birçok yerde Orban'ın partisine zarar verebilir.

8 muhalefet partisi, Orban'a karşı birleşerek “Macaristan için Birlik” ittifakını kurmuştu. Anketler, Orban'ın partisi Fidesz ve muhalefetin seçimlerde başa baş çıkmasını bekliyor.

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