Mariupol’de insani koridor açılıyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Mariupol kentinden Zaporijya'ya insani koridor açılacağını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 56’ncı gününde Telegram hesabından duyuru yapan Vereşuk, Mariupol’daki feci insani durum göz önüne alındığında, bugün çabalarımızı bu yönde odaklayacağız. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için insani bir koridor üzerinde anlaşmayı başardık dedi. Koridorun yerel saatle 14.00da açılacağı, tahliye rotasının ise Mariupol, Manhush, Beryansk, Tokmak, Orikhiv ve Zaporijya olacağı belirtildi.

Vereşuk, “Güvenlik durumu nedeniyle koridor rotasında değişiklikler olabilir. Bu nedenle lütfen ilgili resmi duyuruları takip ediniz. Her şeyin düzgün çalışması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Mariupol'deki Ukraynalı komutan dünyaya seslendi: Bunlar son saatlerimiz olabilir

İlginizi Çekebilir İngiliz general: NATO, Rusya ile savaşmaya hazır değil