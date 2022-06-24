Metroda korkunç kaza: Vagonun üstüne çıkan çocuk yoğun bakımda

ABD'nin New York kentinde korkunç bir olay yaşandı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin en popüler şehirlerinden biri olan New York’ta korkunç bir kaza meydana geldi… Sabahın erken saatlerinde 15 yaşındaki bir çocuk eğlenmek için Queens’teki 7 vagonlu bir metronun tepesine çıktı.

Fakat çocuğun bu tehlikeli oyunu kanlı sona erdi… Metro, 111’inci Cadde’deki istasyona geldiğinde vagonun tepesinde çocuğun hareketsiz bedeni kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç çocuğa olay yerinde müdahale etti.

Bilinci kapalı olan ve kanlar içinde yatan çocuğun kafasına bir darbe aldığını açıklayan yetkililer çocuğun hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çocuğun kanlar içinde kalmış hareketsiz bedeni görülürken doktorlar çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Bu ayın başında sosyal medyada bir grup genç de benzer bir olaya karışmışlardı. ABD’li yetkililer bölgede yaşayanları uyararak, vagonun tepesine çıkmanın ölümcül sonuçlar doğurabileceğini açıkladı.

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