NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görev süresini uzatıyor

1 Ekim'de görevi bırakmaya hazırlanan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla görev süresini uzatacağı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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İsmini açıklamayan kaynaklar NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukrayna’daki savaş nedeniyle NATO’daki görev süresini bir yıl uzatmaya hazırlandığını öne sürdü.

Haber, Norveç televizyon kanalı TV2 ve Dagens Naeringsliv gazetesinde yer aldı.

NATO’daki görev süresi 1 Ekim’de dolan Stoltenberg, 2022’nin sonunda Norveç Merkez Bankası başkanı olarak göreve başlayacaktı.

Stoltenberg, dün NATO’da devam edip etmeyeceği sorulduğunda, böyle bir kararın üye ülkeler tarafından verilmesi gerektiğini söylemişti.

Ekonomi alan ve Norveç İşçi Partisi’nin eski lideri olan Stoltenberg, 2000-2001 yılları ve 2005-2013 yılları arasında Norveç Başbakanı olarak görev yapmıştı. Stoltenberg daha önce ekonomi bakanlığı ve enerji bakanlığı görevlerini de üstlenmişti.

1 Ekim’de Norveç Merkez Bankası başkanı olarak görev alması planlanan Stoltenberg, dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu’nu da yönetecek.

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