NATO Genel Sekreteri’nden Ukrayna açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "En büyük sorumluluğumuz 1 milyar kişiyi koruyabilmek, Ukrayna'nın ötesine bu çatışmanın geçmesini önlemek" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Letonya’da açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, konuşmasında şunları söyledi:

* Atlantik’in her iki tarafından da yetkililerle görüşmek gerçekten çok güzeldi.

* Müttefiklerimizle bir araya gelmek ‘birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için’ demek gerçekten kıymetliydi.

* En büyük sorumluluğumuz 1 milyar kişiyi koruyabilmek, Ukrayna’nın ötesine bu çatışmanın geçmesini önlemek.

* Washington Sözleşmesi’nin 5. maddesine bağlılığımızı yineliyoruz. Bütün müttefikleri korumak için gerekeni yapacağız. Bir kalıyoruz, beraber kalıyoruz. NATO birliğini sürdürecektir. Çok teşekkür ederim.

İlginizi Çekebilir BM, Ukrayna'daki ölü ve yaralı sayısını açıkladı