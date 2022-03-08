NATO Genel Sekreteri’nden Ukrayna açıklaması
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "En büyük sorumluluğumuz 1 milyar kişiyi koruyabilmek, Ukrayna'nın ötesine bu çatışmanın geçmesini önlemek" dedi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Letonya’da açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg, konuşmasında şunları söyledi:
* Atlantik’in her iki tarafından da yetkililerle görüşmek gerçekten çok güzeldi.
* Müttefiklerimizle bir araya gelmek ‘birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için’ demek gerçekten kıymetliydi.
* En büyük sorumluluğumuz 1 milyar kişiyi koruyabilmek, Ukrayna’nın ötesine bu çatışmanın geçmesini önlemek.
* Washington Sözleşmesi’nin 5. maddesine bağlılığımızı yineliyoruz. Bütün müttefikleri korumak için gerekeni yapacağız. Bir kalıyoruz, beraber kalıyoruz. NATO birliğini sürdürecektir. Çok teşekkür ederim.