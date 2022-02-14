New York sosyetesini kandıran Anna Sorokin Netflix belgeseli hakkında konuştu

Kendisini "Anne Delvey" adında zengin bir mirasçı olarak tanıtıp New York sosyetesine giren ve onlarca kişiyi dolandıran Anna Sorokin, Netflix'te yayımlanan dizisinin ardından tüm dünyada gündem oldu.

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Kendisini “Anne Delvey” adında zengin bir mirasçı olarak tanıtıp New York sosyetesine giren ve bankalar, lüks oteller dahil üst düzey şirketleri dolandırmaktan suçlu bulunan Anna Sorokin, Netflix’teki dizisiyle gündemde.

Sorokin’in dolandırıcılık hikayesi, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede “Inventing Anna” ismiyle Netflix’te izlenme rekorları kırıyor. Business Insider, Sorokin’in bu dizinin hakları için aldığı 320 bin dolarlık ücretin büyük kısmını bankalara ödeme ve diğer cezalar için kullandığını açıkladı.

Sosyetik bir sanat aşığı gibi davranan Sorokin’in, 2017’de ABD’ye geldikten sonra bankaları, hukuk firmalarını, otelleri, moda tasarımcılarını, özel bir jet şirketini ve sözde arkadaşlarını kandırmak için tam 10 ay boyunca çalışması da Netflix dizisinde ayrıntılı bir biçimde anlatılıyor.

HBO DA ANNA HAKKINDA PROJE YAYIMLAYACAK

Sorokin’in dolandırıcılığı hakkında eski bir arkadaşının yazdığı kitaba dayanan bir başka projenin de HBO tarafından yayımlanacağı duyurulmuştu.

Sorokin, kendisini 60 milyon sterlinlik bir servete sahip olan bir vakıf fonunun sahibi olarak tanıtırken, aslında ailesi Almanya’da yaşayan bir Rus kamyon şoförünün beş parasız kızıydı…

Sorokin, dolandırıcılık suçlamalarının ardından hapse atılırken, geçen yıl 11 Şubat’ta serbest bırakılmış, ancak daha sonra yurtdışına kaçabileceği göz önüne alınarak yeniden cezaevine konmuştu.

“HAPİSTE NETFLİX HESABI ALAMAM”

Anna Sorokin, tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizisi ile ilgili olarak İngiliz Daily Mail gazetesine açıklamalarda bulundu. Sorokin, “Diziyi izlemek istiyorum, ama hapisten çıkana kadar beklemem gerekecek, çünkü açıkçası hapisteyken bir Netflix hesabı almam söz konusu olamaz” dedi.

Sorokin, diziyi yapan Bridgerton yapımcısı Shonda Rhimes ile işbirliği yapmış olmasına rağmen, dizinin adil bir tasvir sunup sunmayacağı hakkında hiçbir fikri olmadığını da vurguladı. Sorokin, “Hikayemi anlatabilecek tek kişi benim. Bütün bu şeyler olurken yanımda başka kimse yoktu” dedi.

Hapishanede anılarını yazdığı belirten Sorokin, “Farklı yayıncılarla görüşme halindeyim” dedi.

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