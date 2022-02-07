New York’ta şiddet artıyor: 2022’de önlemler sıkılaştırılıyor

New York’ta 2022 yılında silahlı çatışmada yaralanan polis sayısı 7’e yükseldi. Geçtiğimiz hafta yaralanan iki polis yaşamını yitirdi. Geçen yıl New York sokaklarında 6 bin, bu yılın ilk ayında da 350 yasa dışı silah ele geçirildi.

Tayfun HOPALI / ABD

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Başkan Joe Biden, görevine yeni başlayan New York Belediye Başkanı Eric Adams ve Vali Kathy Houchul'un da aralarında bulunduğu yetkililerle bir araya gelmişti.

New York Belediye Başkanı Adams, geçtiğimiz hafta silah şiddetini önlemek için yapılan toplantı sonrasında yol planını açıkladı.

Rapora göre; New York güvenlik gücü birliklerinin sayıları arttırılacak. Öncelikle silah şiddetinin yüzde 80'inin yaşandığı 30 ayrı bölgeye odaklanılacak.

New York Emniyet Müdürlüğü ve Eyalet Polisi arasındaki ortak çalışmalar genişletilecek

New York'ta silah üretilmediği için dışarıdan gelecek yasadışı silahları bulmak için kenti girişlerinde arama yapılması için çok daha fazla kontrol noktası kurulacak.

Kente tren ve otobüslerle gelenlerin kontrolü için Metropol Ulaşım Polisi'yle işbirliği arttırılacak. Silah şiddetini önlemek için büroda çalışacak özel uzman birlikleri kurulacak.

Silah taşıyanları belirlemek için yeni teknoloji kullanılacak. Federal güvenlik güçleri ATF ve FBI ile koordinasyon arttırılacak. Silah şiddetin en yoğun olduğu yaz ayları için gençler için özel kamplar kurulacak. Gençler için ‘Yaz Gençliği İstihdam' programı başlatılacak.

Evsiz ve yetim gençler için hem barınma hem de iş ve eğitim imkanları sağlanacak. Silah taşıyan 16 -17 yaşındaki genç itirafçı olursa çocuk mahkemesi olmazsa da ceza mahkemesinde yargılanacak.

Tüm savcılar ve adli birimlerle silah şiddetini önlemek içi özel çalışmalar yapılacak.

İlginizi Çekebilir New York Times'tan dikkat çeken analiz: Erdoğan'ın Kiev'de askerlere selamı...