Pentagon’dan IŞİD operasyonu açıklaması: Lidersizler ve bu önemli bir darbe

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de terör örgütü IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi’nin bulunduğu binaya düzenlenen baskında 4 sivil ile 5 teröristin öldüğünü doğruladı.

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ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri, gece saatlerinde Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’e bağlı Atme kasabasında düzenlediği operasyonla terör örgütü IŞİD lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'yi öldürmüştü. Pentagon Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, el-Kureyşi'nin baskın sırasında kendini patlatması sonucu eşi ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirterek, baskın sırasında binanın ikinci katında da bir çocuğun öldüğünü ifade etti. Kirby, çocuğun nasıl öldürüldüğüyle ilgili ise ayrıntı vermedi.

Kirby, binadaki çatışmada üst düzey başka bir IŞİD'li ile eşinin de ABD güçlerine saldırdıkları gerekçesiyle etkisiz hale getirildiğini aktarırken, ABD güçlerinin bölgeden ayrılmadan kısa bir süre önce küçük bir grupla çatıştığını ve söz konusu gruptan 2 teröristin öldürüldüğünü ifade etti. Kirby, operasyona katılan ABD güçlerinin kayıp vermediğini ifade ederek, ABD güçlerinin binanın birinci ve ikinci katından 8'i çocuk olmak üzere toplam 10 kişiyi güvenli bir şekilde tahliye ettiğini aktardı. DNA ve parmak izi analizi kullanarak el-Kureyşi'nin kimliğinin tespit edildiğini ifade eden Kirby, bölge sakinlerine binayı terk etmeleri için çok kez uyarı yapıldığını aktardı.

“BUGÜN LİDERSİZLER VE BU ÖNEMLİ BİR DARBE”

ABD güçlerinin el-Kureyşi’ye teslim olma fırsatı sunduğunu ifade eden Kirby, baskının yaklaşık iki saat sürdüğünü açıkladı. Kirby, operasyonun aylarca planlandığını ancak ABD’nin el-Kureyşi'nin günlük programını, hava durumunu ve diğer değişkenleri hesaba katması gerektiğini, bu yüzden operasyonun bugün düzenlendiğini ifade etti. Söz konusu operasyonun IŞİD’in gücü üzerindeki etkisi sorulduğunda Kirby, “Bugün lidersizler ve bu önemli bir darbe” dedi. Pentagon ayrıca el-Kureyşi'nin bulunduğu binanın baskın öncesi ve sonrasına ait fotoğrafları yayınladı.

ABD AFRİN YAKINLARINDA BİR HELİKOPTERİ İMHA ETTİ

Operasyona katılan ve teknik arıza nedeniyle İdlib’in doğusundaki Afrin ilçesinin Cinderes beldesi yakınlarına acil iniş yapan ABD'ye ait helikopter de imha edildi. İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, helikopterin dönüş uçuşu yapamayacağının belirlenmesinin ardından imha edildiğini ve personelin ülkeyi terk etmek için başka bir helikoptere bindiğini ifade etti.

Öte yandan Suriye Sivil Savunma Örgütü tarafından yapılan açıklamada, dün gece düzenlenen operasyonda 6'sı çocuk, 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğü belirtildi.

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