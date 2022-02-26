Protestolara bu görüntü damga vurdu

Rusya’nın Ukrayna saldırısının ardından başta Moskova olmak üzere birçok kentte başlayan savaş karşıtı gösterilere Rus polisi müdahale ederek, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Protesto gösterileri sırasında en çok dikkat çeken görüntü ise Putin'in Hitler'e benzetilmiş fotoğrafı oldu...

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üçüncü gününde de şiddetli çatışmalar sürerken, savaşı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i protesto eden halk dün akşam yine sokaklardaydı.

Dün yapılan açıklamada, protesto gösterilerinde 1500’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rus halkı pankartlar ve dövizler taşırken en dikkat çeken fotoğraf kuşkusuz Putin’in Adolf Hitler bıyığı ile resmedildiği görüntü oldu.

‘ADOLF PUTİN’

Bir gösterici de Rusya Devlet Başkanı’nın memleketi Saint Petersburg’daki bir metro istasyonunun duvarına “Adolf Putin” yazdı.

Başkent Moskova’da da protestocular, “Savaşa hayır Putin, git buradan” yazılı pankartlar ve onu Hitler’le karşılaştıran posterler taşıdı.

Avrupa Birliği’nin Cuma günü yaptığı açıklamada, Putin’in eylemlerinin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Nazilerinkiyle karşılaştırılabileceği vurgulanmış, sözcüsü Peter Stano Brüksel’de gazetecilere verdiği demeçte, “Ukrayna’yı Nazilerden arındırmaktan bahsediyor ama Naziler gibi davranıyor. Yani kafasında bu var” demişti.

ABRAMOVİC’İN KIZI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Stano, “Her zaman soykırımın önlenmesi hakkında bir şeyler söylüyor, bu tamamen saçmalık çünkü şu anda bunu yapıyor ya da yapmak üzere.” dedi.

Putin’e karşı söylemlerde bulunanların arasında Chelsea’nin sahibi Roman Abramovich’in kızının da olması dikkat çekti.

27 yaşındaki Sofia Abramovich, Instagram’da “Putin Ukrayna ile savaş istiyor” yazan bir fotoğraf paylaştı ve fotoğrafta Rusya’nın üzerini çizdi.

Yazı, “Kremlin’in propagandasının en büyük ve en başarılı yalanı, çoğu Rus’un Putin’in yanında olduğudur” diye devam etti.

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