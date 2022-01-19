‘Putin, Ukrayna’ya saldırı emrini kısa süre içinde verebilir’

Rusya ve ABD arasından Ukrayna krizi nedeniyle tansiyon giderek yükselirken, Ukrayna’yı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya lideri Putin'in çok kısa zamanda Ukrayna'ya saldırı emrini verebileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın askeri birliklerini Ukrayna sınırında konuşlandırmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çok kısa zamanda Ukrayna’ya saldırı emrini verebileceği anlamına geldiğini söyledi.

Ukrayna'yı ziyaret eden Blinken, Kiev’deki ABD büyükelçiliğinde diplomatlara yaptığı konuşmada “Rusya’nın birliklerini çok kısa zamanda daha da artırma planı olduğunu ve bunun da Putin’e çok kısa zamanda Ukrayna’ya karşı daha da agresif bir eyleme geçme kabiliyeti sağladığını biliyoruz” dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile bir araya gelen Blinken, bugün Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yla da görüşecek.

Blinken daha sonra Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve cuma günü de Cenevre’de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

Ukrayna’ya saldırmak gibi bir planı olduğu iddialarını reddeden Rusya, Batılı ülkelerden NATO'nun bölgedeki faaliyetlerinin durdurulmasını da içeren bazı taleplerde bulundu ve taleplerin kabul edilmemesi halinde harekete geçebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden ise, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması durumunda ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağı uyarısı yapmıştı.

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