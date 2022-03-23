Putin’den Avrupa’ya ruble resti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün doğalgaz satışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Rusya Devlet Başkanı Putin bugün hükümet yetkilileri ile bir araya geldi. Putin, “Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz” dedi.

Putin, Rusya’ya yaptırım uyguladıkları için “dost olmayan ülke” listesinde bulunan alıcılara satılan gaz karşılığı ödemelerin en kısa sürede rubleye çevrilmesi için hükümete emir verdiğini duyurdu.

AB başta olmak üzere “dost olmayan” ülkeler aldıkları gazın parasını ruble ile yapmak zorunda kalırsa, rublenin euro karşısında hızla değer kazanacağı öngörülüyor.

Putin, ayrıca, “Rusya, daha önce imzalanan sözleşmelerine bağlı olacak, vaat edilen hacim ve fiyatta alıcılara gaz tedarik etmeye devam edecek. Rusya itibarına değer veriyor.” dedi.

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