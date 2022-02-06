Putin’den Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir telgraf ileterek geçmiş olsun dileklerini ilettiği açıklandı.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir telgraf iletti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için “geçmiş olsun” dileklerini iletti” denildi.

Sosyal medya hesabından Putin’in geçmiş olsun mesajına yanıt veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* Rusya Devlet Başkanı, dostum Vladimir Putin'e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum.

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