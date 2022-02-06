Putin’den Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir telgraf ileterek geçmiş olsun dileklerini ilettiği açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir telgraf iletti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için “geçmiş olsun” dileklerini iletti” denildi.
Sosyal medya hesabından Putin’in geçmiş olsun mesajına yanıt veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
* Rusya Devlet Başkanı, dostum Vladimir Putin'e nazik mesajları ve geçmiş olsun temennileri için şahsım ve Emine Hanım adına teşekkür ediyorum.