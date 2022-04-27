Putin’in bir dönem gemide ajanlık yaptığı ortaya çıktı: ‘Hep peşimden gelir, hiç konuşmazdı’

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in gençlik yıllarıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Putin'in 30'lı yaşlarının başlarında bir gemide ajan olarak çalıştığı öne sürüldü, iddialar dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçmişine dair yeni iddialar de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Eski bir kabare şarkıcısı olan 81 yaşındaki Avustralyalı Lynn Rogers ve birkaç müzisyen arkadaşı, İngiliz Daily Mail gazetesine Putin’in eski hayatı hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Rogers, Soğuk Savaş sırasında bir yolcu gemisinde çalıştığını ve Putin’in burada, güvenlik görevlisi kılığında KGB için casusluk yaptığını öne sürdü.

‘TELEVİZYONDA GÖRÜNCE GÖZLERİME İNANAMADIM’

Rogers ve ekibi, ünlü Rus yazar Alexander Puşkin’in ismini alan gemide çalıştıklarını açıkladı. 1895’te Sovyet yapımı geminin Avustralya için kiralandığı ancak içerisinde Rus mürettebatının durduğu bildirildi.

Eski şarkıcı Rogers, her performanstan sonra tek kelime etmeden onu kabinine kadar takip eden, asık suratlı bir güvenlik görevlisi olduğundan söz etti. Yıllar sonra ise bu ürkütücü ajanın Boris Yeltsin’in 1999’daki istifasının ardından Rusya’nın yeni Devlet Başkanı olduğunu görünce gözlerine inanamadığını açıkladı.

Rogers, ‘Putin iktidara geldiğinde ona baktım ve ‘o adam lanet olası yolcu gemisinin güvenliğiydi’ dediğimi hatırlıyorum. Şoktaydım.” dedi.

‘TEK KELİME BİLE ETMEDİ’

Rogers, her gösterisinin ardından Putin’in kendisine eşlik ettiğini vurgularken, ”

Kabin kapısını açar, arkamı döner, el sallar, gülümser ve çok teşekkür ederim derdim. Hiç gülümsemedi. Benimle hiç konuşmadı, tek kelime bile etmedi.” dedi.

Eski şarkıcı, “Keşke dünya için ne planladığını bilseydik, o p… denize atabilir ve herkese bir iyilik yapabilirdik.” ifadelerinde bulundu.

Rogers’ın Putin’i gördüğünü iddia ettiği yıllarda Rus Devlet Başkanı’nın 30’lu yaşlarının başında olduğu aktarıldı.

KGB’DE FARKLI GÖREVLER YAPTI

Putin, o zamana kadar zaten kıdemli bir istihbarat subayıydı. 1975’te KGB’ye katılmıştı. Ona verilen ilk görevi yabancıları ve Leningrad’daki konsolosluk görevlilerini izlemekti.

Putin daha sonra Almanya ve Singapur’a atandı ve burada görevlerinin Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji’deki küçük komünist hareketler hakkında bilgi toplamak olduğuna inanılıyordu.

Putin’i Avustralya’da bir yolcu gemisine yerleştirdiğine dair doğrudan bir kanıt olmasa da, birçok rapor onun 1980’lerde ayakkabı satıcısı kılığında Yeni Zelanda’yı birkaç kez ziyaret ettiğini gösteriyor.

‘PUTİN, HİTLER’DEN BU YANA…’

Yazar Graeme Hunt, 2007 tarihli Casuslar ve Devrimciler: Yeni Zelanda Yıkım Tarihi adlı kitabında, Putin’e ‘çarpıcı bir benzerlik’ taşıyan bir adamın, kayalarla çarpışan bir Rus yolcu gemisi olan Mikhail Lermontov’un batmasıyla ilgili 1986 soruşturmasına katıldığını iddia etmişti.

1968 single’ı Just Loving You ile anavatanı Avustralya’da ün kazanan ve Tom Jones, Dusty Springfield ve benzerleriyle birlikte performans sergileyen Rogers, “Güvenlik şefi olduğunu tahmin ediyorduk ama gerçekten bilmiyorduk” diye ekledi. Rogers, ‘Sürekli ortalıkta dolaşıyordu. Bara girseydin, bardan yeni çıkmış olurdu. Restoranda yemek yemek için oturursanız, yanından geçerdi.’ dedi.

Rogers, bugün yaşananlarla ilgili olarak ise “Ukrayna’ya yaptığı şey, Hitler’den bu yana herhangi birinin yaptığı en iğrenç şey” ifadelerinde bulundu.

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