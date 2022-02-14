Putin’in masası yine gündem oldu: Bu kez Lavrov

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Kremlin'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştüğü masa çok konuşulmuştu. Bugün de Putin'in Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede kullanılan masa dikkatleri çekti.

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Rusya-Ukrayna krizi çerçevesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i geçtiğimiz hafta Kremlin’de ziyaret etmişti. İki liderin görüşmesinde kullanılan masa dikkatleri çekmişti.

“DNA'SINI ALMASIN DİYE CORONA TESTİNİ REDDETTİ” İDDİASI

Reuters haber ajansı, Putin ve Macron’un görüşmesi ile ilgili olarak bir iddia ortaya atmıştı. Buna göre, Macron’un Rusya’da ‘DNA’sının çalınmasından korktuğu için’ PCR testi yapılmasını reddettiği öne sürülmüştü.

BU KEZ LAVROV

İki liderin, aynı masada birbirlerine uzak mesafede yaptığı görüşme çok konuşulurken, bugün de aynı şekildeki masanın kullanıldığı görüşme gündem oldu.

Putin’in Lavrov’la yaptığı görüşmede de yine masanın en başına oturduğu ve Lavrov’un uzak bir mesafede oturduğu görüldü.

Konuya ilişkin Kremlin’den ayrı bir açıklama yapılmadı.

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