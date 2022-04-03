“Rus askerleri, Ukraynalıların kendilerine hediye ettikleri çörekleri yedikten sonra zehirlenip öldü”

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında, Rus birlikleri, özellikle Kiev çevresi ve Harkov'da Ukraynalıların büyük direnişiyle karşılaşıyor. Bu direnişin örneklerinden biri de bugün yaşandı. Ukrayna istihbaratı, Harkov yakınlarındaki Rus askerlerinin Ukrayna vatandaşları tarafından kendilerine 'hediye' olarak verilen zehirli doldurulmuş çörekleri yedikten sonra öldüğünü iddia etti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci ay geride kalırken, Ukrayna istihbarat teşkilatı, Harkov yakınlarındaki Rus askerlerinin Ukrayna vatandaşları tarafından kendilerine ‘hediye’ olarak verilen zehirli çörekleri yedikten sonra öldüğünü iddia etti.

Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, Rus 3. Motorlu Tüfek Tümeni’nden iki askerin Ukraynalı vatandaşlarının servis ettiği çörekleri yedikten sonra öldüğü bilgisi verildi.

Yapılan açıklamada, 28 Rus askerinin daha, siviller tarafından verilen ‘zehirli içecekleri’ içtikten sonra yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edildi.

’28 RUS ASKER YOĞUN BAKIMDA’

Ukrayna istihbarat teşkilatı tarafından yayınlanan mesajda, ‘Ukraynalılar işgalcilere mevcut tüm yollarla direniyor. Mevcut bilgilere göre, Harkov bölgesinin yerel sakinleri, Rusya Federasyonu’nun 3. Motorlu Tüfek Tümeni’nden Ruslara zehirli turtalarla ‘tedavi’ etti. Sonuç olarak, iki işgalci aynı anda öldü, 28 kişi daha yoğun bakım ünitesine alındı. Şu anki son durum bu” ifadeleri yer aldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Ukraynalıların direnişi sürüyor. Bu zehirleme vakalarının da Rusların şehirlerini ele geçirme girişimlerine karşı koymak isteyen Ukraynalılar tarafından yürütülen bir savaş sabotajlarından biri olduğu belirtildi. Ayrıca, Rusya’nın bu ölümleri ‘savaş dışı kayıplar’ olarak kayıtlara geçirdiği öne sürüldü.

BUBİ TUZAKLARI KURDULAR

Zehirlenme, dün Rusya’nın geri çekilmesinin ardından Kiev’in eteklerinde toplu sivil ceset mezarlarının bulunmasının ardından geldi. Ukraynalılar, Rus kuvvetlerinin ‘geri alınan Kiev bölgesinden çekilirken bubi tuzakları kurduğunu iddia etti.

Bölgedeki direnişçiler, İngiliz The Times gazetesine, aralarında kadın ve 14 yaşındaki çocukların da bulunduğu 18 kişinin parçalanmış cesetlerini bir mahzende bulduklarını söyledi. Cuma günü Ukrayna güçleri tarafından geri alınan banliyö kasabası Bucha’nın sokaklarına saçılmış cesetlerin korkunç görüntüleri de ortaya çıktı.

Kasabanın belediye başkanı Anatoly Fedoruk dün gece yaptığı açıklamada, ‘Şimdiden 280 kişiyi toplu mezarlara gömdük.’ dedi.

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