Rus devi Gazprombank’ın başkan yardımcısı, Ukrayna saflarına katıldı

Ukrayna işgali sonrasında Rusya’daki üst düzey görevlerinden ayrılan isimlere Gazprombank'ın Başkan Yardımcısı İgor Volobuyev de eklendi. Ukrayna doğumlu olan Volobuyev, sadece Rusya’dan kaçmakla kalmadı ve Ukrayna saflarında savaşmaya başladığını da açıkladı. Volobuyev ayrıca iki Rus oligarkın peş peşe ölümüyle ilgili olarak "Bence bunlar intihar değildi" dedi.

Sozcu.com.tr

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Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı Rus devi Gazprombank’ın Başkan Yardımcısı İgor Volobuyev, Rusya’dan kaçıp Ukrayna saflarında savaşmaya başladığını açıkladı.

Rusya’dan The Insider ve Ukrayna’dan liga.net’e konuşan Volobuyev, Rusya’dan 2 Mart’ta ayrıldığını ve Ukrayna’nın bölgesel savunma güçlerine katıldığını, bu konuda kimseye haber vermediğini söyledi.

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Okhtyrka köyünde doğduğunu anlatan Volobuyev, “Rusya'nın memleketime yaptıklarını köşe oturup izleyemezdim” dedi. İşgalin ardından 30 yıllık kariyerinden vazgeçtiğini kaydeden Volobuyev, “Ruslar babamı, tanıdıklarımı ve yakın dostlarımı öldürüyordu. Babam bir ay boyunca soğuk bodrumda yaşadı. Çocukluğumdan beri tanıdığım insanlar benden utandıklarını söylüyordu” diye konuştu.

“RUS OLİGARKLARIN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ”

Gazprombank'ta Ukrayna'ya karşı PR faaliyeti yürüttüğünü kaydeden Volobuyev, bankanın yöneticilerinden Vladislav Avayev ve Rus enerji devi Novatek'in eski yöneticisi Sergey Protosenya’nın peş peşe ölümüyle ilgili olarak da “Bence bunlar intihar değildi” dedi. Volobuyev, özellikle Avayev'in çok şey bildiği için öldürülmüş olabileceğini ima etti.

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan milyoner iş insanı Vladislav Avayev’in ailesiyle beraber Moskova'daki evinde ölü bulunmasının ardından Protosenya’nın da İspanya'da kızı ve eşiyle beraber evinde ölü bulunması tartışma yaratmıştı. Protosenya’nın oğlu, ailesinin öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti.

İşgal sonrasında Kremlin’e yakınlığıyla bilinen şirketlerden 3 üst düzey yönetici daha istifa etmişti.

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