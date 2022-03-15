Rus devlet kanalında savaş karşıtı pankart açan gazeteci ortaya çıktı

Rusya’da yayın yapan Kanal 1’de canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan gazeteci Marina Ovsyannikov, gözaltına alınmasının ardından sorgusunun 14 saatten fazla sürdüğünü ifade ederken, gazetecinin 30 bin ruble para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını Rus devlet televizyonu Kanal 1'de canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açarak protesto eden gazeteci Marina Ovsyannikov, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İfadesinin ardından adliye çıkışından açıklama yapan Ovsyannikov, “Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Çok zor günler benim hayatımda. Çünkü 2 gün uykusuz kaldım. 14 saatten fazla sorguda kaldım ve benim yakınlarımla bağlantı kurmama izin vermediler. Hiç bir hukuki destek vermediler. Zor durumda kaldım. Yorumumu yarın yapacağım bugün dinlenmem gerekiyor” dedi.

Ovsyannikova’nın 30 bin ruble (4 bin TL) para cezasına çarptırıldığı ve çalıştığı kanaldan da istifa ettiği aktarıldı.

AVUKATLAR YERİNİ BULAMAMIŞTI

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Ovsyannikova’nın nerede olduğunun bilinmediğini aktarmıştı. Avukatları da genç gazetecinin yerini öğrenmeye çalıştıklarını ama henüz onu bulamadıklarını söylemişti.

Avukatlardan Anastasya Kostanova, BBC Rusça’ya yaptığı açıklamada, Ovsyannikova’yı telefonla aradığını ancak cevap alamadığını belirterek “Tüm gece onu aradık” demişti. Kostanova, avukatların erişiminin engellenmesinin Ovsyannikova’nın ağır bir ceza alacağı endişesi yarattığını ifade etmişti.

Ovsyannikova, dünkü canlı yayın öncesinde kaydettiği bir videoda Ukrayna’nın işgalini “suç” olarak nitelemiş ve Kremlin’in propagandasına hizmet etmekten utanç duyduğunu belirtmişti.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sürecinde ülkedeki sansür yasalarını da katılaştırdı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşla ilgili “yalan haberleri” yayarak Rus ordusunu küçük düşüren kişilere 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Rus yetkililer sık sık “Rusya’nın düşmanlarının ülkede huzursuzluk yaratmak için yanlış bilgileri yaydığını” öne sürüyor. Yasaklara rağmen ülkenin birçok yerinde sokağa çıkmaya devam eden binlerce savaş karşıtı gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir Rus kanalında 'Savaşa hayır' pankartı açan gazeteci kayıp

İlginizi Çekebilir Zelenskiy'den canlı yayında eylem yapan Rus gazeteciye teşekkür