Rus devlet televizyonundan şok iddia: NATO destekli büyük bir saldırı yakın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in destekçilerinin yayınladığı öne sürülen bir video ortalığı karıştırdı. Bomba videosu tartışma yaratırken, Rus devlet televizyonu şok bir iddia ortaya atarak, "NATO destekli büyük bir saldırı yakın" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada yayımlanan ve Ukraynalı milliyetçilerin Rus ayrılıkçılara karşı kullanmak üzere radyoaktif bir “kirli bomba” hazırladığını gösteren sahte bir video ortalığı karıştırdı.

Kremlin komplocularının işi olduğundan şüphelenilen sahte görüntüler, siyah eldivenli bir “Ukraynalı teröristin” binlerce sivili öldürmek için çöp kutusu büyüklüğündeki cihazı bir araya getirirken gösteriyor.

Videonun ortaya çıkmasının ardından gözler Rusya’ya çevrilirken, videonun sahte olduğu ve Ruslar tarafından planlanarak ortaya çıkarıldığı öne sürüldü.

Videoda, Rus sağcı milliyetçi Ulusal Kolordu partisini ima eden kötü tercüme edilmiş bir başlık yer alıyor.

Teröristin ‘radyoaktif’ malzeme içerdiği söylenen sarı ve beyaz plastik torbalara bağlı bir zamanlayıcı ve kablolarla siyah bir konteynerin üzerinde durduğu görülüyor.

Daha sonra patlatıcıyı çıkarıyor ve cep telefonunu patlamayı başlatmak için hazır halde bırakıyor.

PUTİN DESTEKÇİLERİ SUÇLANDI

Bombanın etki alanının 5 kilometre olduğu belirtilirken, Rus ordusunun Ukrayna topraklarını işgal etmesi durumunda kullanılacağı öne sürüldü.

Video ilk olarak Cuma günü Dontesk’teki Rus ayrılıkçıların kullandığı bir Telegram kanalında ortaya çıktı ve komplo teorilerini körükleyen Rus sitelerinde hızla yayıldı.

Videonun, Rus dezenformasyon uzmanları ve siber korsanlar tarafından Ukrayna’yı istikrarsızlaştırmaya ve bir işgal için bahane sağlamaya çalıştığı öne sürüldü.

Videoda yer alan ‘Kirli Bombalar’, geleneksel bir bombanın etrafına paketlenmiş yüksek radyoaktif nükleer atıklardan yapılır ve başlangıçta binlerce kişiyi öldürmek, ardından geniş bir alanı yıllarca yaşanmaz hale getirmek için tasarlanmıştır.

Videoyu, Putin’in destekçilerinin yaydığı öne sürülürken, savaş planlarını hayata geçirmek için kullanabileceği de öne sürüldü.

“NATO DESTEKLİ BÜYÜK BİR SALDIRI YAKIN”

Öte yandan, Rus devlet televizyonu, Ukrayna’nın isyancıların elindeki Donbas bölgesinde NATO destekli büyük bir saldırının ‘yakında’ olduğu konusunda çılgınca iddialarda bulundu.

Moskova’nın Kanal 1 televizyonu: “Ağır toplar, askeri ve tıbbi teçhizat konuşlandırılıyor ve bölgede seferberlik başladı.” ifadelerinde bulundu.

Ulusal Kolordu Partisi ortaya çıkan videoyu kınarken, kendileriyle bağlantılarını reddetti. Parti tarafından yapılan açıklamada, ‘Bu video kötü yapılmış ve tamamen sahte bir videodur. Tüm bu hikaye Rusların Ukrayna’yı itibarsızlaştırmaya yönelik hasta hayal gücünün eseridir.’ ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna’nın Stop Fake izleme kuruluşu, son yıllarda bir dizi Rus destekli sahte video tespit ettiklerini açıkladı. Videolarda, çocukların çarmıha gerilirken ve düşmen birliklerinin diri diri gömülürken tasvir edilen korkunç görüntüler de yer aldı.

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