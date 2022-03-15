Rus kanalında “Savaşa hayır” pankartı açan gazeteci kayıp

Rus devlet televizyonunda "Savaşa hayır" pankartı açarak büyük ses getiren gazeteci Marina Ovsyannikova’nın şu anda nerede olduğunun bilinmediği ortaya çıktı. Avukatları, kadın gazetecinin yerini öğrenmeye çalıştıklarını ama henüz onu bulamadıklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'da yayın yapan devlete bağlı Channel 1 kanalındaki canlı yayın sırasında “Savaşa hayır” pankartı açtıktan sonra gözaltına alınan haber editörü Marina Ovsyannikova'nın kayıplara karışması endişe yarattı.

Channel 1’de akşam haberlerinin yayınlandığı sırada haber editörü Ovsyannikova, elinde pankartla spiker Ekaterina Andreeva'nın arkasında kameraların karşısına çıkmıştı. Ovsyannikova'nun “Savaşa hayır. Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar” yazılı pankart açıp “Savaşı durdurun” diye bağırması sonrası canlı yayın kesilmişti.

Gözaltına alınan kadın gazetecinin cesareti büyük övgü almıştı.

AVUKATLAR YERİNİ BULAMADI

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Ovsyannikova'nın şu anda nerede olduğunun bilinmediğini aktardı. Avukatları da genç gazetecinin yerini öğrenmeye çalıştıklarını ama henüz onu bulamadıklarını söyledi. Avukatlardan Anastasya Kostanova, BBC Rusça'ya yaptığı açıklamada, Ovsyannikova'yı telefonla aradığını ancak cevap alamadığını belirterek “Tüm gece onu aradık” dedi. Kostanova, avukatların erişiminin engellenmesinin Ovsyannikova'nın ağır bir ceza alacağı endişesi yarattığını ifade etti.

Ovsyannikova, dünkü canlı yayın öncesinde kaydettiği bir videoda Ukrayna'nın işgalini “suç” olarak nitelemiş ve Kremlin'in propagandasına hizmet etmekten utanç duyduğunu belirtmişti.

Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı askeri müdahale sürecinde ülkedeki sansür yasalarını da katılaştırdı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşla ilgili “yalan haberleri” yayarak Rus ordusunu küçük düşüren kişilere 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Rus yetkililer sık sık “Rusya'nın düşmanlarının ülkede huzursuzluk yaratmak için yanlış bilgileri yaydığını” öne sürüyor. Yasaklara rağmen ülkenin birçok yerinde sokağa çıkmaya devam eden binlerce savaş karşıtı gözaltına alındı.

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