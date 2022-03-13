Rus ve Ukraynalı yetkililerden müzakerelere ilişkin olumlu açıklamalar

Rus ve Ukraynalı yetkililer, gerçekleştirilen müzakerelerde kaydedilen ilerlemeye ilişkin bugüne kadarki en iyimser değerlendirmeleri yaparak birkaç gün içinde olumlu sonuçlar alınabileceğini belirtti.

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24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 18. gününde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Belarus'ta Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Ukrayna’nın müzakere heyetinde yer alan ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı olan Mikhailo Podolyak, “Prensipte taviz vermeyeceğiz ve Rusya bunu anladı. Rusya şimdiden yapıcı bir şekilde konuşmaya başladı. Birkaç gün içinde kelimenin tam anlamıyla olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Reuters’ta yer alan habere göre Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda “Taleplerimiz savaşın sona ermesi ve Rus birliklerin geri çekilmesidir. Bu taleplerle ilgili anlayışlı bir diyalog var” ifadesini kullandı.

RUSYA: İLERLEMELER İMZALANMIŞ ANLAŞMALARA DÖNEBİLİR

Rus müzakere heyetinde yer alan Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsy, bugüne kadar gerçekleşen görüşmelerde ilerlemeler kaydedildiğini aktardı.

Slutsy, “Müzakere heyetlerinin ilk toplantısına kıyasla Moskova ve Kiev bir sonuca ulaşma konusunda belirli bir ilerleme kaydetti. Kişisel beklentilerime göre bu ilerlemeler önümüzdeki birkaç gün içinde her 2 tarafın toplantısında imzalanmış anlaşmalara dönebilir. Taraflar arasındaki anlaşmalar birçok insanı kurtarmaya yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Rus ve Ukraynalı yetkililer, gerçekleştirilecek anlaşmaların kapsamına ilişkin bilgi vermedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM

24 Şubat’ta gerçekleştirilen işgalden bugüne kadar binlerce insan hayatını kaybetti. Bugüne kadar 2.5 milyon Ukraynalının ülkeyi terk ettiği belirtilirken, Ukrayna ülkeyi Rusya’ya teslim etmeyeceğini açıklamıştı.

Geçen hafta yapılan üçüncü tur müzakerelerde, sivillerin tahliyesi için insani koridor oluşturulmasında ortak karar alınmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, geçtiğimiz cuma günü, görüşmelerde “bazı olumlu değişiklikler” olduğunu söylemiş ancak ayrıntılı bilgi vermemişti. Cumartesi günü ise Kremlin, Rus ve Ukraynalı yetkililer arasındaki görüşmelerin “online” olarak devam ettiğini söylemişti.