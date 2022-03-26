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Rusya, Lviv’i vurdu: ‘Sığınaklarda kalın’ çağrısı

Rus birliklerinin, Ukrayna’nın Polonya sınırındaki Lviv kentine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Yayınlanma: 18:19 - 26 Mart 2022 Güncellenme:
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Rusya, Lviv’i vurdu: ‘Sığınaklarda kalın’ çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Son olarak Rus ordusu, Ukrayna'nın Lviv kentine saldırı gerçekleştirdi.

Rus bombardımanı altında kalan kentte vatandaşlara sığınaklarda kalın çağrısı yapıldı.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy saldırı devam ederken bir açıklama yayınlayarak, “Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın” ifadelerini kullandı. Sadoviy ayrıca “Lviv’e yeniden bir bombalı saldırı olabilir. Sığınaklarda kalın” çağrısı yaptı.

Saldırıda henüz can kaybı ve yaralılara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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