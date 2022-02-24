Rusya-Ukrayna krizi: Putin emir verdi Donbas’a askeri harekât sabah başladı

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim sonunda Moskova'nın işgaline evrildi. Sabah saatlerinde Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Donbas'a ilerlerken bölgede top ateşi sesleri duyulmaya başlandı.

Sozcu.com.tr

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2014’te Kırım’ı ilhak ettikten sonra uluslararası kamuoyunda tepki çeken Rusya, sabaha karşı yerel saatle 05:50’de Donbas’a askeri harekat için düğmeye bastı. Sabaha karşı ulusa sesleniş konuşması yapan Putin, Ukrayna’ya operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Konuşmasında bunun bir işgal olmadığını fakat “özel askeri operasyon” olduğunu dile getiren Putin, Ukrayna’dan kaynaklı olduğunu ifade ettiği tehditler karşısında Rusya’nın kendisini savunacağını ifade etti.

KİEV, HARKOV VE ODESSA’DA PATLAMA SESLERİ

Rusya’nın başlattığı askeri operasyonun kapsamı henüz net değil. Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Reuters muhabiri kentte top ateşi sesine benzer sesler duyulduğunu ifade etti.

Putin, bölgeyi silahsızlandırmak ve çatışmalardan arındırmak için bu adımın atıldığını söylerken uluslararası kamuoyu Kiev, Mariupoli, Harkov ve Odeassa’da patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, konuşmasında, “Ukrayna ile Rusya’nın çatışması kaçınılmaz, burada sorulması gereken soru ne zaman olacağıdır. NATO’nun genişlemesi ve Ukrayna topraklarını kullanması kabul edilemez. Rusya ordusunun operasyonunun amacı insanları korumaktır. Şartlar, Rusya’yı harekete geçmeye zorladı” ifadesini kullandı.

KİEV’E FÜZE SALDIRISI BAŞLADI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın açıklamalarını paylaşan Ukrainska Pravda isimli medya kuruluşu, Kiev ve Harkov’daki Ukrayna askeri üslerine füze ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Reuters’a konuşan bölge sakinleri ise Kiev’de Rusya’nın açıklamalarının ardından çok sayıda patlama meydana geldiğini aktardı.

Putin’in açıklamalarının ardından Ukrayna’nın başkentinde sabaha karşı otomatik tüfek sesleri duyulurken, Rus haber ajansı Interfax seslerin havalimanı yakınlarından geldiği aktardı. Öte yandan Donetsk kentinde de patlamalar duyulurken, sivil uçuşların bölgeden uzaklaştırılması çağrısı yapıldı.

“DÖKÜLEN KANIN SORUMLUSU UKRAYNA’DIR”

Putin’in saldırısından saatler önce Rusya’nın birkaç gün önce resmen tanıdığı bölgedeki Rus ayrılıkçı gruplar, Moskova’dan yardım istemiş ve Ukrayna saldırısı altında olduklarını duyurmuştu. ABD yönetimi, bunun Rusya’nın bir propaganda aracı olarak kullandığını öne sürerken Putin, “Bütün bu dökülen kanın tek sorumlusu iktidardaki Ukrayna rejimidir” dedi.

Geçen hafta Belarus ile tamamlanan askeri tatbikat süresince sınırda on binlerce asker ve çok sayıda tank yığan Rusya’nın şu an ne kadar büyük ölçekli bir operasyon düzenleyeceği henüz bilinmiyor.

UKRAYNA’DAN DOĞRULAMA GELDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya’nın saldırısını doğrularken bunu “tam ölçekli bir işgal” olarak yorumladı.

Kuleba, “Huzur içindeki Ukrayna şehirleri şu an saldırı altında. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacaktır. Dünya, Putin’i durdurabilir ve durdurmalı. Şu an harekete geçme zamanı” dedi.

DÜNYA AYAĞA KALKTI

Putin’in Ukrayna’ya askeri operasyon düzenleme kararı uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı…

Başta NATO olmak üzere birçok ülke liderinden ve üst düzey yetkiliden çok sert açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, saldırıyı kınarken, bu adımın çok sayıda sivilin yaşamını riske attığını söyledi.

51’İNCİ MADDEYİ ÖRNEK GÖSTERDİ

BM Güvenlik Konseyi’nde de gerilim had safhadaydı… Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, Rusya’nın usulsüz bir operasyon düzenlemediğini açıkladı. Nebenzya, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51’inci maddesi uyarınca bu operasyonun gerçekleştiğini söyledi.

Nebenzya’nın gündeme getirdiği 51’inci madde, “Bu Antlaşma’nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez” diyerek olası bir saldırıyı meşru kılıyor.

Ukrayna Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ise bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, Kiev Havalimanı’ndaki bütün uçuşların iptal edildiği belirtilirken, havalimanındaki tüm yolcu ve personelin ise tahliye edildiği kaydedildi.

DETAYLAR GELİYOR…



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