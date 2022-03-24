Rusya-Ukrayna savaşı! Biden: Kimyasal silaha karşılık veririz

NATO Liderler Zirvesi sonrası konuşan ABD Başkanı Biden, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kullanılan silahların içeriğine göre müdahale değişecek. Kimyasal silaha karşılık veririz" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kimyasal silah kullanması halinde gerekli karşılığın verileceğini ifade ederek, “Kullanılan silahların içeriğine göre müdahale değişir” dedi. Biden, “Kimyasal silaha karşılık veririz” ifadelerini kullandı.

Biden, Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğini düşündüğünü fakat bunun mümkün olamayabileceğini belirtti.

ÇİN’İ TEHDİT ETTİ

Binden, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;

*Gıda güvenliği için çalışıyoruz. Çin’e, Rusya’ya yardım etmesi halinde başına gelecekleri çok açık bir şekilde anlattım. Anladıklarını düşünüyorum.

*Amerikalı ve başka şirketlerin Rusya’nın korkunç davranışından dolayı çekildiğini biliyoruz. Çin’in de ABD ve Avrupa’yla ekonomik büyümeyi düşündüğünü biliyoruz. Eğer Rusya’ya yardım ederse kendini zor duruma düşüreceğini biliyor.

*Çin aslında ekonomik geleceğinin batıya çok bağlı olduğunu Rusya’dan ziyade çok iyi görüyor. Ümit ediyorum ki Çin Başkanı da bu yardımları Rusya’ya yapmaz.

NATO VURGUSU

*NATO ve AB’nin sistem tesis etmesi gerekiyor. Bir teşkilat altında yatırımları kim deldi, henüz bunu yapan bir oluşum yok.

*100 bin Amerikan gücüne ek olarak Avrupa içerisinde NATO; Macaristan, Slovakya, Bulgaristan’da muharebe grupları konuşlandırıyor.

*Daha önceki konuşmalarımızda aslında bu uyumu Putin’in beklemediğini anlatmıştım. NATO hiç olmadığı kadar uyum içerisinde. Putin tam tersi bir etki yaratmış durumda. Bizler ilkeler içinde hareket ediyoruz.

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