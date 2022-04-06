Rusya-Ukrayna savaşı… Mariupol’deki Türk gemisi Azburg’u kim vurdu?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 41'inci gününde vurulan Türk ticaret gemisi Azburg'u kimin vurduğu ile ilgili tartışmalar büyüyor. Her iki taraf da Mariupol açıklarında meydana gelen olayla ilgili birbirlerini suçladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci ay geride kalırken, dün, Mariupol yakınlarında Dominik bayrağı taşıyan Türk gemisinin vurulduğu açıklanmıştı. Geminin iki füze mermisi tarafından vurulduğu belirtilirken, bugün geminin tamamen battığı açıklandı. Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı, mürettebatı güvenli bir yere tahliye etmeyi başardığını açıklarken, bir kişinin yoğun dumandan etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Gemiyi kimin vurduğu ile ilgili olarak ise iki ülke birbirini suçladı.

Ukraynalı yetkililer, Dominik Cumhuriyeti bandıralı bir geminin Rus askerleri tarafından vurulduktan sonra Mariupol limanında battığını açıkladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geminin Rusya'nın denizden ateş açmasının ardından makine dairesinde yangın çıktığı ve bir mürettebatın yaralandığı belirtildi.

‘KASITLI OLARAK VURDULAR’

Geminin bayrak sicilinin sahibi Dominika Denizcilik İdaresi Topluluğu (DMA), yaşanan saldırıyı kınarken, Rus silahlı kuvvetlerinin daha önce gemiyi günde iki kez ‘kasıtlı olarak’ bombaladıktan sonra ateş açtığını belirtti.

Bu açıklamalara yanıt ise bağımsız Donetsk bölgesi sözcüsü Eduard Basurin’den geldi. Basurin, yaptığı açıklamada, “Mariupol limanını hâlâ elinde tutan Ukraynalı milliyetçiler, yaklaşan yenilginin çok iyi farkında, kasıtlı olarak altyapıları ve oradaki yabancı gemileri ortadan kaldırıyorlar. Şu anda Türk gemisi Azburg’da yangın ve yoğun duman olduğunu biliyoruz. ” dedi.

“UKRAYNALILAR ÖZELLİKLE YAPIYOR”

Basurin, Ukrayna güçlerinin provokasyonundan şüphelendiklerini öne sürerken, “Ukraynalılar, suçu Rus kuvvetlerine atabilmek için yabancı gemileri imha etmeye başladı” ifadelerinde bulundu.

Basurin, “Kiev yetkililerinin, Ukraynalı milliyetçilerin askeri harekatın başlamasından önce limanın bazı alanlarını kasıtlı olarak engellediği altı yabancı gemi ve mürettebatının tahliyesine ilişkin resmi talepleri görmezden geldiğini belirtmek zorunda hissediyorum.” dedi.

Basurin, Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin Mariupol merkezinin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi. Ukrayna kuvvetleri sanayi bölgesi ve limanda tecrit edilmiş durumda.

İlginizi Çekebilir Avrupa'dan kimyasal ve nükleer saldırılara karşı hamle

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Putin'in kızlarına yaptırım geliyor

İlginizi Çekebilir Obama 5 yıl sonra Beyaz Saray'da: Biden ile görüntüleri gündem oldu