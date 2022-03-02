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Rusya: Ukrayna’da 498 askerimiz öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 498 Rus askerinin öldüğünü, bin 597 askerin yaralandığını açıkladı.

Yayınlanma: 19:51 - 02 Mart 2022 Güncellenme:
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Rusya: Ukrayna’da 498 askerimiz öldü

Rusya, Ukrayna’daki kayıplarına ilişkin ilk kez bilgi verdi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da 498 Rus askerinin öldüğünü açıkladı. Yaralı asker sayısını ise bin 597 olarak duyurdu.

Reuters’ta yer alan habere göre, bakanlık operasyon sırasında 2 bin 870’den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü ve 3 bin 700’den fazla Ukraynalı askerin yaralandığını açıkladı. Rusya’nın açıklamasına ilişkin Ukrayna’dan henüz bir yorum yapılmadı.

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