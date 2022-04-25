Rusya’dan Moldova açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken üst düzey bir Rus komutanın “Ukrayna'nın güneyinde kontrolü sağlamanın Moldova’da Rusya destekli ayrılıkçıların bulunduğu Transdinyester'e yeni bir kapı açacağını” sözleri üzerine Moskova yönetiminden açıklama geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken üst düzey bir Rus komutanın “Ukrayna’nın güneyinde kontrolü sağlamanın Moldova'da Rusya destekli ayrılıkçıların bulunduğu Transdinyester’e yeni bir kapı açacağını” söylemesi bölgede tansiyonun yükselmesine neden olmuştu.

Bugün ise Rusya tarafından o iddialara açıklama geldi. Rus dışişleri bakan yardımcısı Andrei Rudenko, Rusya’nın Moldova’nın ayrılıkçı bölgesi Transdinyester’de hiçbir risk görmediğini ve buradaki duruma barışçıl bir çözüm bulunmasını istediğini vurguladı.

Rusya’nın merkez askeri bölgesi komutan yardımcısı Rustam Minnekayev yaptığı açıklamada Ukrayna'nın güneyinde kontrolü sağlamanın Moldova’da Rusya destekli ayrılıkçıların bulunduğu Transdinyester'e kapı açacağını söylemişti. Bu açıklama bölgede tansiyonun hızla yükselmesine yol açarken, Moldova, daha önce kendi topraklarının bir parçası olan ancak 1990 yılında Rusya’nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester Cumhuriyeti ile ilgili açıklamalardan dolayı Rusya’ya nota verdi.

İlginizi Çekebilir Rus komutanın Transdinyester açıklaması kriz çıkardı

İlginizi Çekebilir Avrupalı yetkililer uyardı: Rusya'nın Stalin taktiği kıtlığa yol açabilir

İlginizi Çekebilir Putin'in Paskalya ayininde çekilen bu görüntüleri gündem oldu...

İlginizi Çekebilir Rusya'dan ABD'ye uyarı: Ukrayna'ya silah göndermeyin