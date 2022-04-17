Savaştan beri Putin ile görüşen ilk AB lideri Nehammer konuştu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 53 gündür devam ederken savaşın başlamasından beri ilk kez Rusya Devlet Başkanı bir Avrupa Birliği üyesi ülke lideriyle bir araya geldi. Geçen hafta Avusturya Başbakanı Nehammer, Putin ile görüşürken bu görüşmenin detaylarını bugün paylaştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından sonra ilk kez bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin lideri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi… Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, geçen hafta Moskova’da Putin ile yüz yüze görüşme gerçekleştirirken bu durum savaşın başlamasından beri bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Kritik görüşme öncesinde Putin’e, “Kaybettiniz” diyeceğini söyleyen Nehammer, NBC televizyonunda yayınlanan Meet the Press isimli programda görüşmenin “dostane” geçmediğini fakat çok samimi ve sert geçtiğini söyledi.

Nehammer, “Putin’in kendi savaş mantığı var ve Rusya’nın savaşı kazandığını düşünüyor” dedi. Nehammer, Putin’in ordusuna çok güvendiğini söylerken, “O savaşın Rusya’nın güvenliğini garanti altına almak için zorunlu olduğunu düşünüyor. Uluslararası topluma güvenmiyor. Ukraynalıların Donbas bölgesinde soykırım yaptığını düşünüyor” ifadesini kullandı.

Savaşın başlamasından önce birçok AB lideri Rusya Devlet Başkanı Putin ile yüz yüze görüşmüş ve savaşmaması yönünde uyarılarda bulunmuştu. Nehammer, savaşın başlamasından beri Putin ile görüşen ilk AB lideri oldu.

İlginizi Çekebilir Avusturya'dan zehir zemberek sözler: Savaşı kaybettiğini Putin'in yüzüne söyleyecek