Taliban liderinin saklandığı otomobil 20 yıl sonra bulundu

Afganistan'da Taliban'ın kurucusu Mullah Muhammed Omar'ın 20 yıl önce ABD'den kaçarken saklandığı otomobil bulundu.

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Afganistan’da ABD işgalinin ardından Taliban’ın kurucusu Molla Muhammed Omar’ın saklanmak için kullandığı iddia edilen beyaz bir Toyota Corolla, 20 yıldan uzun süredir gömülü olduğu yerden çıkarıldı.

Afganistan İçişleri bakanı Sirajuddin Haqqani’nin kardeşi ve hükümet yetkilisi Anas Haqqani, kazının fotoğraflarını paylaştı. Haqqani, “Tarihin en şaşırtıcı olaylarında yer alan bu arabayla seyahat eden bir adam.” ifadelerinde bulunurken, “Yüce Allah’a güvendi, işgalcilere karşı Taliban’ı komuta etti ve kazandı. Bu sadece bir araba değil anıt olmalı ve ülkenin milli müzesinde muhafaza edilmelidir.” dedi.

Omar’ın, 2001 yılının sonunda ABD destekli güçlerin Kabil’deki Taliban hükümetini devirmesinden sonra güneydeki Kandahar’daki üssünü bu arabayla terk ettiği düşünülüyor.

Omar, son yıllarını ABD kuvvetlerinden kaçarak yaşarken, kellesine 10 milyon dolar ödül konulmuştu. Omar, 2013 yılında öldü.

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