Tolstoy’un torununun kızı evini Ukraynalı mültecilere açtı

Dünyaca ünlü Rus yazar Lev Tolstoy'un torununun kızı olan Marta Albertini, İsviçre'deki dairesini Ukraynalı mültecilere yardım için açtığını belirtti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor.

Times’ın haberine göre, Lev Tolstoy’un torununun kızı Marta Albertini, savaştan kaçanlara yardım etme dürtüsünün “içgüdüsel” olduğunu söyleyerek Ukraynalı mültecilere evini açtığını söyledi.

“Bu dehşete, masum bir ülkenin işgaline karşıyız. Avrupa, dünya bu savaştan sonra eskisi gibi olmayacak” diyen 84 yaşındaki Albertini, “huzurlu ve normal hayatının değiştiği” anı hatırlayarak “Bir sabah uyandın, çünkü havaalanın sabah 5’te bombalandı… ve hayatın artık asla eskisi gibi değil” sözleriyle savaşın yaşattıklarını ortaya koydu.

“YAŞASAYDI SAVAŞA KARŞI ÇIKARDI”

İsviçre’nin Crans-Montana kayak merkezi yakınlarındaki Lens köyündeki evinde, Ukrayna’nın Mykolaiv şehrinden 24 yaşındaki Anastasia Sheludko ve annesini ağırlamaya başlayan Albertini, büyük dedesi Tolstoy yaşasaydı onun da savaşa kınayacağını belirtti. Tolstoy, 1850’lerde Kırım Savaşı ve Sivastopol Kuşatması’nı yaşamıştı.

“Savaş ve Barış” ile “Anna Karenina” gibi ölümsüz eserleri bulunan Tolstoy’un torunları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, ailelerinin savaşa karşı olduğunu söyleyen bir mektup da gönderdi.

İlginizi Çekebilir Ukraynalı çiftin aklı savaş bölgesindeki çocuklarında

İlginizi Çekebilir Üniversiteden şaşırtan karar... Jane Austen'ı 'sömürgeci' deyip çıkarttılar

İlginizi Çekebilir Putin'i kınamayı reddeden ünlü Rus orkestra şefi işten çıkarıldı