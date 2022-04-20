‘Trump, 6 Ocak’ta darbe girişiminde bulundu’ iddiası ABD’yi karıştırdı

ABD’de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin başkent Washington DC’de gerçekleştirdiği kanlı Kongre baskını ile ilgili soruşturma sürüyor. Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komisyonu’nun Demokrat Partili üyesi Jamie Raskin, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'de darbe girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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ABD'de eski Başkan Donald Trump destekçileri tarafından gerçekleştirilen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kongre baskınının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçti. Joe Biden’ın kazandığı başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen Trump destekçileri, 6 Ocak 2021’de seçim sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı sırada kongre binasını basmış, ABD demokrasinin ‘kara günü’ olarak adlandırılan olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi 6 Ocak’taki Kongre baskınını araştırmak için Demokratlardan oluşan seçilmiş bir komitenin kurulduğunu açıkladı. Komisyon çalışmalarını sürdürürken, bugün Demokrat Partili üyesi Jamie Raskin, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Ocak 2021’de darbe girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Trump’ın geçen yılın başındaki ikinci azil soruşturmasını da yürütmüş olan Raskin, gelecek ay Kongre’de başlayacak 6 Ocak Komisyonu oturumlarının merkezinde de bu girişimin olacağını belirtti.

‘SIKIYÖNETİM İLAN EDECEKTİ’ İDDİASI

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, Kongre’deki 6 Ocak Komisyonu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, “Bu, Başkan tarafından, Başkan Yardımcısı (Mike Pence) ve Kongre’ye karşı 2020 başkanlık seçimlerinin sonucunu tersine çevirmek amacıyla hazırlanan bir darbeydi” ifadelerinde bulundu.

Raskin, “Olan biten her şeyi tümüyle anlatacağız. 6 Ocak’ta şiddet içerikli bir ayaklanma ve darbe girişimi oldu. O dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence’in hazırlanan plana uymayı reddetmesi bizi kurtardı” dedi. ABD'de başkan yardımcıları, dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinden sonra seçimin galibinin aldığı oyların Kongre’deki resmi sayım ve tescil işlemine başkanlık etmekle yükümlü olduğu için Pence’in bu darbenin gerçekleşmesini engellediği öne sürüldü.

Demokrat Partili 6 Ocak Komisyonu üyesi Jamie Raskin, düzenlenecek oturumların, seçimlerde aldığı açık mağlubiyete rağmen iktidarda kalabilmek için, eski Başkan Trump ve yakın çevresinin de adımlar attığını öne sürdü. Raskin, baskını düzenleyenlerin Joe Biden’ın seçim zaferinin tescillenmesi işlemini engellemede başarılı olmaları durumunda Trump’ın “başkanlığı ele geçirmeye hazır olduğunu” ve büyük olasılıkla sıkıyönetim ilan edeceğini savundu.

‘DARBE DENEYİMİMİZ OLMADIĞI İÇİN…’

Raskin, “Ülkemizde darbelerle çok fazla deneyimimiz yok. Darbeyi, bir başkana karşı yapılan girişim olarak düşünürüz” dedi.

Ancak Raskin, 6 Ocak 2021’in farklı olduğunu çünkü orduyu ya da başkana saldıran bir başka unsuru içermediğini kaydetti ve “Siyaset bilimciler bu durumu ‘öz darbe’ darbe olarak değerlendiriyor. Kaybetme korkusu içindeki bir başkan, anayasal süreci devirme girişiminde bulunuyor” şeklinde konuştu.

Raskin, komisyonun Donald Trump ya da Mike Pence’in ifadesine başvurup başvurmama konusunda henüz bir karara varmadığını söyledi.

Raskin’in açıklamalarının sadece kendi görüşleri mi olduğu ya da özel komisyonda yer alan iki Cumhuriyetçi yedi Demokrat Partili diğer Kongre üyelerinin görüşlerini de mi yansıttığı net değil.

TRUMP DARBE İDDİALARINI YALANLADI

Demokrat Partililer’in 6 Ocak Kongre baskınıyla sonuçlanan olayları incelemek üzere oluşturduğu Temsilciler Meclisi komisyonu, baskına ilişkin 100 binden fazla belge topladı. Soruşturmacılar, 800’den fazla kişiyle görüşmeler yaptı.

Washington Post gazetecileri Carol Leonnig ve Philip Rucker’ın ortak kaleme aldıkları ve geçen yıl Temmuz ayında yayınlanan “I Alone Can Fix It” adlı kitapta, yüksek rütbeli askeri liderlerin olası bir darbe hakkında kaygılandıkları öne sürülmüştü. Ancak Trump, hiçbir zaman bir darbe tehdidinde bulunmadığını ya da hiç kimseyle herhangi bir darbe girişimi hakkında konuşmadığını söylemişti.

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