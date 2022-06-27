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Trump’ın sağ koluna süpermarkette saldırı

6 Ocak Kongre baskınının önde gelen aktörlerinden olduğu iddia edilen ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın özel avukatı ve sağ kolu olarak bilinen Rudy Giuliani New York’ta bir süpermarkette saldırıya uğradı.

Tayfun HOPALI / ABD
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Trump’ın sağ koluna süpermarkette saldırı

Aynı zamanda New York eski Belediye Başkanı olan Giuliani oğlunun valilik seçim çalışmaları için bulunduğu süpermarkette bir çalışan tarafından saldırıya uğradı.

Olayın polise bildirilmesi üzerine izlenen video görüntüleri sonrası market çalışanı gözaltına alındı. Yüksek Mahkeme'nin kürtajı yasaklayan kararını eleştiren saldırganın Giuliani'ye “Kadınları öldüreceksiniz” diye bağırarak vurduğu ortaya çıktı.

Halen devam etmekte olan 6 Ocak Kongre baskını duruşmalarında Rudy Giuliani “oylar çalındı” iddiasını ortaya atmakla itham ediliyor.

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