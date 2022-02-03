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Türkiye’den Rusya’ya ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın 4 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulunacağını açıkladı.

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Türkiye’den Rusya’ya ziyaret

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Rusya Federasyonu’ndaki muhataplarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), uluslararası ekonomik kuruluşlar, Avrupa ve bölgesel konularda 4 Şubat 2022 tarihinde Moskova’da istişareler gerçekleştirecektir” denildi.

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