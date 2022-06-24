“Ukrayna güçleri Severodonetsk’ten çekilecek”

Rusya’nın Ukrayna işgali 121. güne girerken şiddetli çatışmaların yaşandığı doğudaki Severodonetsk kentinde Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşının en şiddetli olduğu yerlerin başında gelen Severodonetsk kentinde Ukrayna ordusunun geri çekilmek zorunda kalabileceği belirtildi. Luhansk Valisi Sergey Gayday, “Ukrayna güçleri geri çekilmek zorunda kalacak. Yerle bir olan bölgeleri sadece orada kalabilmek için korumaya çalışmak anlam ifade etmiyor” dedi.

Televizyonda açıklamalarda bulunan Gayday, Ukrayna güçlerinin ne zaman çekileceği konusunda detay vermedi.

Severodonetsk'te Rus ve Ukrayna güçleri arasında sokak çatışmaları bir aydan uzun süredir devam ediyor. Nisanda Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların bulunduğu Donbas bölgesine taarruz başlatan Rus ordusu yavaş da olsa birçok bölgeyi ele geçirerek ilerleyişini sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Ukrayna'nın kaderi Severodonetsk'te belli olacak” demişti. Rus ordusu kenti ele geçirirse Luhansk'ta Ukrayna'nın elinde sadece Lysychansk kenti kalacak.

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