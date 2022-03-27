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Ukrayna: Tankların çoğu kullanılamaz hale gelince, Rus komutan intihar etti

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkedeki savaşa katılan bir Rus tank alay komutanının intihar ettiğini öne sürdü.

Yayınlanma: 09:36 - 27 Mart 2022 Güncellenme:
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Ukrayna: Tankların çoğu kullanılamaz hale gelince, Rus komutan intihar etti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci aya girilirken, işgalin beklenildiği gibi gitmemesinin sorumlusu olduğu iddia edilen Rus komutanlarla ilgili her gün yeni bir haber daha ortaya çıkıyor.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, bir Rus tank alay komutanının, birliğindeki tüm araçlar kullanılamaz durumda olduğu için intihar ettiği öne sürüldü.

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Ukrayna Savunma Bakanlığı, ‘Rusya Federasyonu’nun 4. Tank Tümeni’ bünyesindeki ’13. tank alayı’ komutanının, birliğin yedek tanklarının durumunu öğrendikten sonra içinde bulunduğu vahim durum nedeniyle kendini vurduğunu söyledi.

‘ÇOĞU TANK KULLANILMAZ HALDE’

Yapılan açıklamada, Rus kuvvetlerinin bakımsız askeri araçlarla ilgili sorun yaşadığı ve çoğu tankın kullanılamaz hale geldiği öne sürüldü.

Bakanlığın Telegram’dan yaptığı açıklamada, Rusya’nın, savaş alanında devre dışı bırakılan teçhizatı onarmak için Bryansk bölgesinde depolama ve onarım tesisleri inşa ettiği de iddia edildi. Açıklamada, “Şu anda, Rusya’nın uzun vadeli depolama tesislerinden gelen önemli miktarda ekipmanı “operasyona sokmaya” çalıştığı belirtiliyor.” ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakanlığı , Rus ordusunun ekipman konusunda son derece yetersiz kaldığını öne sürerken, Kiev, 4’üncü Panzer Tümeni komutanının, depodaki her 10 tanktan sadece birinin “az ya da çok” çalışır durumda olduğunu öğrendiğinde kendini öldürdüğünü söyledi.

Eğer Ukrayna’nın iddiaları doğruysa, Ukrayna’da hayatını kaybeden üst düzey isimlerin sayısında artışa işaret ediyor…

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna ordusu 7 Rus general ve Karadeniz Donanması komutan yardımcısının çatışmalarda öldürüldüğünü açıklamıştı.

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