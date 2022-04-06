Ukrayna yaptırımları, Rusların günlük hayatını nasıl etkiledi?

Ukrayna’da 42 gündür süren işgalin Rusya’ya faturası giderek ağırlaşıyor. Savaştaki askeri kayıpları hızla artan Rusya ülke içinde de uluslararası yaptırımların etkisiyle ekonomik savaş veriyor. Ekonomisi büyük oranda dışa bağımlı olan ülkede ithal ürün sıkıntısı, artan enflasyon ve işsizlik halkı yeni çareler aramaya yöneltti. Birçok Rus bahçede sebze-meyve yetiştirmeye bile başladı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'daki işgal nedeniyle ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'da halk artık büyük harcamalar yapmaktan kaçınıyor, hatta giderek artması beklenen ekonomik krize hazırlık için bahçelerinde sebze yetiştiriyor.

Wall Street Journal gazetesi, yaptırımların Rus halkı üzerindeki etkileriyle ilgili kapsamlı bir haber hazırladı.

Rusya'da art arda gelen yaptırımların etkisiyle enflasyon fırlarken ithalat dibe vurdu, birçok yabancı şirketin ülkedeki faaliyetlerini durdurmasıyla beraber işsizlik tavan yaptı. Ekonomistler, ürün stoklarının hızla erimesiyle arz sıkıntıları yaşanmasını ve işsizliğin daha da artmasını bekliyor.

Ruslar, tıpkı Sovyetler Birliği zamanında olduğu gibi dışarıdan ithal edilen birçok ürünü artık bulamıyor. Mağaza ve marketlerdeki az sayıda ithal ürüne yönelik akının da enflasyon hızını artırması ve krizi derinleştirmesi bekleniyor.

“RUS EKONOMİSİ DIŞA BAĞIMLI”

Moskova Devlet Üniversitesi'nden ekonomi uzmanı Natalya Zubareviç, “Bu bilindik Rus paniği, Sovyetler zamanından kalan bir içgüdü” dedi. Rus ekonomisinin dışa bağımlılığına dikkat çeken Zubareviç, “Rus ekonomisi şu anda küresel ekonomiye bağlı. Sadece muz ve kahve için değil havuç ve patateste de bu böyle. Kendimiz için yeterli ürün olmadığında tüm bunları başka yerlerden alıyoruz” diye konuştu.

Rusya'nın 2014'ten bu yana ithalata olan bağımlılığı azaltma çabaları da büyük oranda başarısız oldu. Satılan gıda dışı ürünlerde ithal malların oranı 2020'de yüzde 75'i buldu.

“RUSYA BU YIL YÜZDE 10 KÜÇÜLECEK”

Yaptırımların etkisini Rusya'daki son ekonomi verilerine açıkça yansıdı. Mart ayındaki sanayi faaliyetinin pandeminin başından beri en büyük düşüşü yaşaması dikkat çekti. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 10 küçüleceğini ve kısa vadede toparlanmayacağını öngörüyor.

Rus yetkililer enflasyonun geçici olduğunu ve talep azalırsa fiyatların hızla düşeceğini savunsa da, rubleyi korumaya ve döviz işlemlerine yönelik katı kontrollerin uzun vadede ekonomik krizin etkisini azaltması zor görünüyor.

Ülkenin istatistik kurumu Rosstat'a göre ülkede geçen sene ortalama maaş 56 bin ruble yani 670 dolar civarındaydı. Ülkede tasarrufu bulunanların oranının halkın üçte birini geçmediğine dikkat çekiyor.



BİLGİSAYAR VE ARABA YERİNE PİRİNÇ

30 yaşındaki yazılımcı Mike Bazhenov, savaştan önce yeni bir bilgisayar ve araba alma hayali kurduğunu ve para biriktirdiğini, ancak fiyatların katlanarak artması üzerine bu parayla bir çuval pirinç aldığını anlattı. Genç adam, Sibirya bölgesinde ailesinin yaşadığı kasabanın bahçesine patates ekmeyi planladığını söyleyerek “Hayat artık durdu” dedi.

Moskova'da yaşayan 25 yaşındaki grafik tasarımcısı Tatyana Androsova, geçen ay gelirinin yüzde 40 oranında azaldığını ve birçok müşterisinin artık iş istemediğini belirtti.

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