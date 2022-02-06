Ukrayna’da gergin bekleyiş! En kötü senaryoya hazırlanıyorlar

Binlerce Rusya askeri Ukrayna sınırı yakınında konuşlanmışken başkent Kiev'de yaşayanlar Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in bir sonraki adımının ne olacağını kaygıyla izliyor.

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Başkent Kiev yakınlarında bazı Ukraynalılar savaş eğitimi alıyor. Kievliler savaştan kaçınmanın mümkün olduğuna inansa da Putin'in işgal kararı almasından kaygılı.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, Oleksandr Antonets yağmur çamur demeden haftada iki kez atları eğitmek için Kiev Hipodromu'na gidiyor. Emekli üniversite profesörü atlarla çalışmanın kafasını Rusya-Ukrayna krizinin kaygılarından uzaklaştırdığını söylüyor.

Antonets, “Kimse Putin'in ne yapacağını söyleyemez, kimse gerçekten bilemez. O yüzden en kötüsüne yani Rusya'nın saldırısına hazırlıklı olmalıyız” diyor.

Antonets zor zamanlardan korkmuyor. 2014'te Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile yakın ilişkiler içinde olmasını talep eden protesto gösterilerinde yer almıştı. Bugün de kaçmayacağını ya da saklanmayacağını söylüyor. İşgal olması durumunda savaşmaya hazır.

Antonets, “F-1 tipi el bombasının nasıl kullanılacağını biliyorum, bunu öğrenmiştim. Balkonumun hemen altında polis karakolu var. İşgalciler gelirse oraya girecekleri kesin” ifadelerini kullanıyor.

“GERÇEKTEN YAŞANDIĞINA İNANMAMIŞTIM”

Donbass bölgesini ve Kırım'ı terk eden bu genç kadınlar daha önce bir işgali deneyimlemiş. Onlar Putin'in tehditlerinin şaka olmadığını biliyor.

Elizaveta Stadnik, “Donetsk Halk Cumhuriyeti bayraklarının ortaya çıkmaya başladığı zamanı hatırlıyorum. Bunun gerçekten yaşandığına inanmamıştım. Birçok kişi de bundan bir şey çıkacağını düşünmüyordu. İki gün önce oradan ayrılmak için çantamı hazırladım” diyor.

“ÇOCUKLARI TAHLİYE EDİP GERİ GELECEĞİZ”

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarından gelen mültecilerin buluşma yerlerinden bir de bir kafe. Bugün kafenin sakinleri her zamanki gibi savaş tehdidini konuşuyor.

Natalia Lyutikova, “Çocukları tahliye edip geri geleceğiz. Ben gidip bir hastaneye yardım etmeyi düşünüyorum. İlk yardım ve sağlık derslerine yazıldım. 2014-2016 arası Kırım'dan ayrıldıktan sonra yaralıların tedavisine yardım etmek için bir hastanede çalışmıştım. Deneyimim var, yalnızca bilgilerimi tazelemem gerekiyor” diyor.

“ARTIK KORKMUYORUM”

Gazeteci Olena Maksimenko sık sık makaleleri ve blogu için bilgi toplamaya doğu Ukrayna'ya gidiyor. Maksimenko, “Korkmuyorum. Kırım'da 2014 yılında esir düşmüştüm. Daha sonra birçok kez oraya gönüllü olarak gittim. Artık korkmuyorum. Sanırım bu sefer gönüllü sağlık görevlisi olarak gideceğim. Belki oradan gazeteci olarak haber geçerim. Olayların gelişme biçimine uyum sağlarım” diyor.

Son anketler, gittikçe daha fazla Ukraynalı'nın Rusya'ya karşı olumsuz görüşlerinin arttığını gösteriyor. Birçoğu en kötü senaryoya hazırlanırken yerel bir düşünce kuruluşunun yaptığı anket Ukraynalılar'ın yüzde 71'inin ülkelerinin zaten Rusya'yla savaşta olduğunu düşündüklerini ortaya koydu.

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