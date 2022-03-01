Ukrayna Polonya sınırında ayrımcılık

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırısının ardından Ukrayna sınırından komşu ülkelere geçmek isteyenler Polonya sınırında insanlık dramı yaşıyor. Bölgeden gelen görüntüler, soğuk havada yaşanan çaresizliği ortaya koyarken, bölgede Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı.

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Ukrayna’dan kaçan mülteciler Polonya sınırındaki Medyka kasabasına ulaştı.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'dan ayrılanların sayısı 400 bini geçerken, sınır bölgelerinde uzun kuyruklar oluştu.

Zorunlu askerlik yaşındaki Ukraynalı erkekler ülkelerinde kalırken, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce kişi Ukrayna'dan çıkmak için Polonya, Slovakya, Macaristan ve Romanya sınırına akın etti.

Polonya'daki Medika sınır bölgesi dahil birçok noktada mülteciler başka ülkelere geçebilmek için 24 saatten fazla sürebilen bir bekleyiş içinde.

Birleşmiş Milletler, savaşın başladığı perşembe gününden bu yana 500 binden fazla kişinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri krizin yaklaşık 5 milyon kişinin yerinden edilmesine yol açabileceğini açıklamıştı. Bu kişilerin bir milyona yakınının Polonya’ya geleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna Savaşı’ndan kaçan tüm sığınmacıları kabul edeceğine yönelik açıklamasına rağmen; Rusya’nın Ukrayna işgalinden kaçan Afrikalıların, Polonya sınır yetkilileri tarafından ırkçı uygulamalara maruz kaldığı ve geri gönderildiği iddia edildi.

Afrikalı bir tıp öğrencisi CNN International’a yaptığı açıklamada, kendisinin ve diğer yabancıların Ukrayna ile Polonya sınırı arasındaki bir kontrol noktasında toplu taşıma otobüsünden inmesinin istendiğini söyledi.

Otobüse sadece Ukrayna uyruklu yolcuların alındığını öne süren Lviv’deki Nijeryalı birinci sınıf tıp öğrencisi Rachel Onyegbule, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaklaşık 400 mil uzaklıktaki sınır kasabası Shehyni’de mahsur kaldıklarını açıkladı.

Onyegbule, CNN’e yaptığı açıklamada, “10’dan fazla otobüs geldi ve herkesin gidişini izliyorduk. Tüm Ukraynalıları aldıktan sonra bizi alacaklarını düşündük ama yürümemiz gerektiğini, başka otobüs olmadığını söylediler. Bize yürümemiz gerektiğini söylediler. Yağmur başladı ve Shehyni’ye ulaşmak için 12 saat yürüdük.” dedi.

Afrikalı öğrenci, “Vücudum soğuktan uyuşmuştu ve yaklaşık 4 gündür uyumuyorduk. Ukraynalılara her noktada öncelik verildi. Nedenini sormamıza gerek yok. Nedenini biliyoruz. Ben sadece Eve gitmek istiyorum,” dedi.

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