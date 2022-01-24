Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Rusya ile yaşanan gerilimi değerlendirdi

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Arabuluculuk teklifi için Türkiye’ye minnettarız. Bu teklif Ukrayna’da memnuniyetle karşılandı" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerginliği değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayının başında Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini hatırlatan Bodnar, “O ziyaret kapsamında görüşülecek konularda ciddi bir gündem üzerinde çalışıyoruz. Bu gündem hem ikili etkileşimimizi hem de güvenlik ve bizim bölgemizdeki güvenlik durumlarını da içeriyor. Bizim için önemli olan bu süreçte Türkiye'nin desteğini almamız. Öncelikle arabuluculuk teklifi için Türkiye'ye minnettarız. Bu teklif Ukrayna'da memnuniyetle karşılandı” diye konuştu.

Müzakerenin her formatına hazır olduklarını belirten Büyükelçi Bodnar, “Yeter ki Rusya ile barışçıl çözüme kavuşabilelim. Çünkü günümüzde askeri gücün barışçıl müzakerenin üstünde olmasına müsaade etmek imkansız. O yüzden bu teklife Rusya tarafından olumlu bir cevap gelmesini umuyoruz. Türkiye'nin çözümler bulabileceğimiz bir yer olduğuna inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

“TAHLİYE HABERLERİ BİRAZ ERKEN”

ABD ve İngiltere'nin büyükelçilik personellerinin ailelerini tahliye etme kararını da değerlendiren Büyükelçi Bodnar, “Bu durumu dikkatli bir şekilde takip ediyoruz. ABD'nin bildirisini gördük, özellikle oradan çıkmak isteyen personelin tahliyesiyle ilgili bildiriyi okuduk. Ukrayna'nın savunma kapasitesini yükseltmek adına ABD ve İngiltere ile iş birliğimizi olumlu olarak değerlendiriyoruz ama tahliye haberlerini biraz erken olarak değerlendiriyoruz. Bence şu an tüm güçlerimizi Rusya'nın gelmiş olduğu enformasyon kampanyalarına karşı koymak için birleştirmeliyiz. Paniğe kapılmamamız gerekiyor ve devletimizi savunmak için güçlü temel oluşturmamız gerekiyor” diye konuştu.

Büyükelçi Bodnar, uluslararası dayanışmanın son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, Rusya ile yapılacak görüşmelerde diplomasinin işe yaramaması durumunda farklı yaptırımların faaliyete geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rusya medyasında Ukrayna'nın Donbas'ta saldırı hazırlığında olduğunu yazmasını değerlendiren Büyükelçi Bodnar, “Bu geleneksel Rus propagandası. Yapmış oldukları şeyleri aklamak için bunu yapıyorlar. Endişe ve panik oluşturmak ve sorumluluğu başka birine atmak geleneksel Rus makinesinin ürünüdür. Burada emin bir şekilde etmek istiyorum ki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri hiçbir saldırı hazırlığı yapmıyor. Ukrayna'nın ordusu sadece ve sadece kendisini savunmak için kullanılıyor. Birleşmiş Güçler bölgesinde bulunan birlikler kesinlikle saldırı için değil, Ukrayna'yı savunmak için orada bulunuyor” açıklamasında bulundu.

“Biz barıştan yanayız ve bunu barışçıl yollarla çözmek istiyoruz” diyen Büyükelçi Bodnar, “Rusya ise hem askeri retoriğini kullanıyor hem de bizim sınırımıza yakın yerlere askeri sığınak yapıyor. Burada hatırlatmak isterim ki Rusya Ukrayna'ya saldırdı, Ukrayna Rusya'ya değil. Bu durumda Ukrayna'ya saldırmakla tehdit eden ve kendi askeri birliklerini toplayan Rusya'dır” şeklinde konuştu.

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