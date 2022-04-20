Yüzlerce Etiyopyalı, Rusya için savaşmak üzere sıraya girdi

Rusya’nın Ukrayna işgali 57. güne girerken Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Rusya'nın ülkeden asker aldığı söylentisinin ardından ilginç görüntüler yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak üzere ülkeden asker kabul ettiği söylentisi üzerine çok sayıda genç Rus saflarında savaşmak üzere gönüllü oldu. Yerel medya, yüzlerce Etiyopyalının Rusya Büyükelçiliği önünde sıra olduğunu aktardı ve fotoğrafları paylaştı.

Ülkede yayın yapan haber sitesi Addas Standard, “Yüzlerce Etiyopyalı erkek Ukrayna işgalinde Rusya'ya destek olmak için elçilik önünde sıraya girdi” ifadelerini kullandı. Ülkedeki BBC muhabiri ise, birçok Etiyopyalının Rusya'nın Ukrayna'da savaşmak için büyük para verdiği duyumu aldıklarını bildirdi.

Addis Ababa'daki Rusya Büyükelçiliği sözcüsü Maria Chernukhina, söylentinin gerçek olmadığını ve Ukrayna'da savaşmak üzere Etiyopya'dan asker almadıklarını açıkladı. Chernukhina, BBC'ye yaptığı açıklamada Etiyopyalıların Rusya'ya desteklerini iletmek için elçilik binasına geldiğini söyledi.

Elçilikten yapılan açıklamada da, Etiyopya vatandaşlarından çok sayıda destek mesajı alındığı kaydedildi.

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