Zelenskiy ile Stoltenberg telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy, Rus terörist saldırılarını önlemek için Ukrayna için güçlü bir füze savunma sisteminin önemini vurguladım dedi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Stoltenberg ile telefonda görüştüğünü belirterek, Rus terörist saldırılarını önlemek için Ukrayna için güçlü bir füze savunma sisteminin önemini vurguladım” dedi. Stoltenberg de Zelenskiy ile savaş hakkında görüştüklerini belirterek, “NATO zirvemizde, yakın ortağımız Ukrayna’ya şimdi ve uzun vadede desteği artıracağız. NATO müttefikleri yanınızda” ifadelerini kullandı.

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