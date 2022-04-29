Zelenskiy: Rus ordusu savaşın ilk saatlerinde beni öldürmeye çok yaklaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, işgalin başında Rus ordusunun kendisini ve ailesini yakalamaya çok yaklaştığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rus işgaline karşı direnişiyle Batılı ülkelerde kahramana dönüşen ve son dönemde Kiev'i ziyaret eden birçok liderle bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın ilk saatlerinde neredeyse ailesiyle beraber Rus güçleri tarafından öldürüleceğini söyledi.

Time dergisine konuşan Zelenskiy, işgalin başladığı 24 Şubat'ta başkent Kiev'e giren Rus birliklerinin neredeyse kendisinin ve ailesinin kaldığı yeri bulmak üzere olduğunu anlattı. Savaşın ilk saatleriyle ilgili anılarını parça parça hatırladığını kaydeden Ukrayna lideri, Rus bombardımanı başladığında eşi Olena Zelenska'yla beraber 17 yaşındaki kızları ve 9 yaşındaki oğullarına evden kaçmaya hazırlanmalarını söylediğini aktardı.

“Onları uyandırdık. Çok gürültü vardı, patlamalar yaşanıyordu” diyen Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rus paraşütçü birliklerinin kendisini ve ailesini öldürmek üzere Kiev'e indiğini bildirdiğini anlattı.

“TAM BİR KAOS EVİYİDİ”

Konuttaki korumaların gece yarısı Zelenskiy ve ailesi için kurşun getirmez yelekler getirdiği ve silahlarla korumaya geçtiği belirtildi. Time muhabirine konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, “O geceden önce bu tür şeyleri sadece filmlerde görmüştük” dedi. O gece konutta bulunan Zelenskiy'in danışmanlarından Oleksiy Arestoviç de, herkesin silahlarla beklemeye başladığını anlatarak “Tam bir kaos eviydi” diye konuştu.

Time'ın haberine göre Rus ordusu, Zelenskiy ve ailesini ele geçirmek için konuta iki defa saldırı girişiminde bulundu. Saatlerce içeride kalan Zelenskiy ise, Batılı ülkelerin kendisini tahliye etme çağrılarını reddederek bahçeye çıkıp Kiev'de kalacağını açıkladığı ünlü videosunu kaydetti.

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