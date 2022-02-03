15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Öğrenciler emeklerinin karşılığı karnelerini alarak 15 tatiline çıktı. Sömestr tatili boyunca dinlenmek ve ikinci döneme hazır olmak isteyen öğrenciler okulların yarıyıl tatilinin biteceği tarihi merak ediyor. Okullar 7 Şubat Pazartesi günü açılacak.

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Yarıyıl tatili devam ederken merak edilen konuların başında “15 tatil uzatılacak mı” geliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirterek, “7 Şubat’ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarıyıl tatili 21 Ocak tarihinde başladı ve 6 Şubat'a kadar devam edecek. Öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek.

TATİL UZAYACAK MI?

İkinci dönemin başlangıcıyla ilgili salgına bağlı tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara da değinen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini belirterek, “7 Şubat’ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.