ALES başvurusu ne zaman? ALES sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavına yönelik araştırmalar başvuru tarihinin gelmesiyle hız kazandı. ALES, her yıl ÖSYM tarafından ilkbahar dönemi ve sonbahar dönemi olarak iki defa düzenleniyor. ALES başvuru işlemleri bugün itibariyle başlıyor, 4 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

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Akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı ALES 2022 sınavı 21 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. ALES başvuruları sona ermesinin ardından adayların giriş belgeleri açıklanacak ve sınav giriş yerleri açıklanacak. ALES başvuruları ÖSYM AİS sayfası üzerinde yapılacak.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre, 2022-ALES/2 sınavı için başvurular 24 Haziran tarihinde alınmaya başlanacak ve 4 Temmuz tarihinde sona erecek. ALES sınavı ise 21 Ağustos tarihinde uygulanacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

ALES başvuru ücreti henüz belli olmadı. Bu yılın ilk ALES sınavında başvuru ücreti 185 lira olarak belirlenmişti. İkinci sınavda da ALES başvuru ücretinin aynı olması bekleniyor. ALES başvuru ücreti yayınlanacak sınav kılavuzu ile belli olacak.

ALES BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2022 ALES başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından 24 Haziran Cuma günü yayımlanacak.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.