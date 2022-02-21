Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme süresi uzatıldı

AÖF ile üniversite eğitimlerini dışarıdan sürdüren öğrenciler için Anadolu Üniversitesi, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemi tarihleri uzatıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre AÖF kayıt yenileme işlemleri 21 Şubat günü sona erecek. Öğrenciler, online başvuru ve AÖF kayıt işlemlerini aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapabilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme işlemleri bugün sona eriyor.

Üniversite’den yapılan duyuruya göre, kayıt yenileme işlemi Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek ve 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.

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AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs’te.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.