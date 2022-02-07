Bakan Özer: Yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 45’e ulaştı

Tuzla'da yapılan GİSBİR Ortaokulu'nun açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sadece okullaşmadaki öğrenci sayısı artmadı aynı zamanda yeni okul ve derslikler yaparak derslik başına düşen öğrenci sayısı da azaldı" dedi.

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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın 2019 yerel seçimlerinde ‘İlçeye kazandırılacak yeni okullar’ vaatleri içerisinde bulunan ve Tuzla Belediyesi ile Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) iş birliği ile yapılan Tuzla GİSBİR Ortaokulu’nun açılışı gerçekleştirildi. 24 derslikli GİSBİR Ortaokulu, 15 milyon lira yatırım ile tamamlandı. Okulun açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve GİSBİR Başkanı Murat Kıran katıldı.

“OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 14’LERDEN 45’E ULAŞTI”

Bakan Mahmut Özer, başarıyla devam ettirilen yüz yüze eğitim sürecinin devam edeceğini belirterek bugün başlayan ikinci eğitim döneminin de hayırlı olmasını diledi.

Özer, Türkiye’deki eğitimde son 19 yılda müthiş bir değişim gerçekleştirildiğini belirterek yükseköğretimde okullaşma oranının yüzde 14’lerden 45’lere ulaştığını söyledi. Bakan Özer, “Sadece okullaşmadaki öğrenci sayısı artmadı aynı zamanda yeni okul ve derslikler yaparak derslik başına düşen öğrenci sayısı da azaldı. Bunların gerçekleştirilmesinde emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi. Mesleki eğitime özellikle önem verdiklerine değinen Bakan Özer, son bir buçuk ayda mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının da yüzde yüz arttığını açıkladı.

“BİRKAÇ YIL SONRA DA İNŞALLAH BÜTÜN YURTTA TEKLİ ÖĞRETİME GEÇECEĞİZ”

Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eğitime olan katkılarından dolayı teşekkürlerini ileten Binali Yıldırım ise Cumhurbaşkanı'nın karantina sürecinin iyi geçtiğini ve karantina sürecinde de hala çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Yeni okul döneminin hayırlara vesile olmasını dileyen Binali Yıldırım, “Cahilliğin ortadan kaldırılması ancak eğitimle mümkündür. Türkiye, eğitim bütçesinde birinci sıraya eğitimi koymuştur. Birkaç yıl sonra da inşallah bütün yurtta tekli öğretime geçeceğiz. Eğitim konusunda en çok eksiği olan ilimiz ise İstanbul’dur. Bu yüzden hayırseverlerimizin buraya yatırım yapmalarını talep ediyoruz” açıklamasını yaptı. Yıldırım, “Tuzla Belediye Başkanımız, Şadi Yazıcı’ya ve bu işe o dönemde bakanımız olan İsmet Yılmaz ve Osman Aşkınbak kardeşimize, milletvekillerimize, bölgemize böylesine güzel bir okulun kazandırılmasında vesile oldukları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“BAĞIŞÇILARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Dr. Şadi Yazıcı da okulun yapımında bağışta bulunanlara teşekkürlerini ileterek, “Eğitim için atılması gereken tüm adımları atmaya çalışıyoruz. Okulların yapımıyla tekli eğitime geçmeyen bir okulumuzu da tamamlamaya çalışıyoruz. Eğitim için her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Devam da edeceğiz” dedi. (DHA)